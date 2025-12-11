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Рашисти атакували балістикою та БпЛА: ППО знешкодила 85 зі 154 цілей. ІНФОГРАФІКА
Російські окупанти в ніч на 11 грудня випустили по Україні балістичні ракети та безпілотники різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці атаки
Так, ворог випустив 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Курської області РФ, а також 151 БпЛА (120 із них - "шахеди") із напрямків Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим.
Основний напрямок удару - Кременчук, на Полтавщині. Також були атаковані Одещина та прифронтові території.
Як відпрацювала ППО?
Сили протиповітряної оборони знешкодили 85 цілей:
- 83 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);
- 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.
Зафіксовано влучання 69 ударних БпЛА та однієї балістичної ракети Іскандер-М/KN-23 на 34 локаціях.
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