Рашисти атакували балістикою та БпЛА: ППО знешкодила 85 зі 154 цілей. ІНФОГРАФІКА

Російські окупанти в ніч на 11 грудня випустили по Україні балістичні ракети та безпілотники різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці атаки

Так, ворог випустив 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Курської області РФ, а також 151 БпЛА (120 із них - "шахеди") із напрямків Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим.

Основний напрямок удару - Кременчук, на Полтавщині. Також були атаковані Одещина та прифронтові території.

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Як відпрацювала ППО?

Сили протиповітряної оборони знешкодили 85 цілей:

83 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

Зафіксовано влучання 69 ударних БпЛА та однієї балістичної ракети Іскандер-М/KN-23 на 34 локаціях.

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