Суд рассмотрит иск о взыскании в доход государства 3 миллионов гривен необоснованных активов должностного лица ВСУ

По материалам ГБР Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о взыскании в доход государства необоснованных активов начальника склада горючего и смазочных материалов центра обеспечения тыла Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины и его близких лиц.

ГБР установило, что в 2024 году жена военнослужащего по его поручению приобрела жилой дом и земельный участок во Львовской области площадью 180,8 м² стоимостью 2,9 миллиона гривен, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вместе с тем следствие показало, что супруги не имели достаточных законных доходов и сбережений для приобретения этого имущества.

В 2025 году указанный дом продали за 2,7 миллиона гривен

Материалы о признаках необоснованности активов ГБР направило в САП. После их обработки прокурор САП подал в ВАКС иск на сумму более 2,9 миллиона гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Волыни ГБР расследует обстоятельства смертельного ДТП с участием военнослужащих Нацгвардии. ФОТОрепортаж