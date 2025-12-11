РУС
Суд рассмотрит иск о взыскании в доход государства 3 миллионов гривен необоснованных активов должностного лица ВСУ

Суд рассмотрит иск о взыскании в доход государства 3 миллионов гривен

По материалам ГБР Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о взыскании в доход государства необоснованных активов начальника склада горючего и смазочных материалов центра обеспечения тыла Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины и его близких лиц.

ГБР установило, что в 2024 году жена военнослужащего по его поручению приобрела жилой дом и земельный участок во Львовской области площадью 180,8 м² стоимостью 2,9 миллиона гривен, передает Цензор.НЕТ.

Вместе с тем следствие показало, что супруги не имели достаточных законных доходов и сбережений для приобретения этого имущества.

В 2025 году указанный дом продали за 2,7 миллиона гривен

Материалы о признаках необоснованности активов ГБР направило в САП. После их обработки прокурор САП подал в ВАКС иск на сумму более 2,9 миллиона гривен.

Скільки повернуто вкрадених зеленою шоблою?
11.12.2025 13:56 Ответить
В Татарова та Єрмака з родиною не перевіряли??? Лячно....А прокурорів - інвалідів, суддів - пенсіонерів 2025 року, родичів "слуг" та "робочих сосен" ВР.....
??? Піймали прапора на сотні літрів соляри і вже "Подвиг Розвідника".....
11.12.2025 15:04 Ответить
 
 