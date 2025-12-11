На фронте зафиксировано 108 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 108 боевых столкновений.

Боевые действия на севере

От российских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов, в частности Николаевка, Горск, Ковпинка, Ясная Поляна, Железный Мост Черниговской области; Шалыгино, Рыжевка, Сидоровка, Белая Береза, Бобылевка, Заруцкое, Будки Сумской области. Авиаударам подверглись населенные пункты Спорное, Красная Горка и Реутинцы Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений. Противник осуществил 69 обстрелов, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять атак врага в районе населенного пункта Прилепка и в сторону Избицкого и Охримовки. Две вражеские атаки продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении сегодня произошло девять боевых столкновений. Враг атаковал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Дерилово, Колодези и Заречное, бои идут в семи локациях.

На Славянском направлении противник осуществил сегодня три атаки в районах Дроновки и Переездного.

На Краматорском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

Силы обороны остановили 16 вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Иванополье, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении российские войска 33 раза пытались продвинуться на позиции наших войск в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки. Наши защитники уже отбили 31 атаку, бои продолжаются.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 18 атак противника вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вербовое, Приволье, Вишневое, Рыбное и Привольное. Еще один бой продолжается.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении наши воины отразили пять штурмовых действий вражеских подразделений в районе населенного пункта Гуляйполе и в сторону Доброполья, еще два боестолкновения пока продолжаются.

На Ореховском направлении Силы обороны отразили 16 вражеских атак в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Степовое, Степногорск и в сторону Приморского и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении с начала суток вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.