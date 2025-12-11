1 422 2
Взрывы в Дарницком районе Киева расследуются как теракт. Погиб нацгвардеец, - прокуратура. ФОТО
Два взрыва в Дарницком районе Киева на улице Ревуцкого, произошедшие днем 11 декабря, расследуются как теракт.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Погиб нацгвардеец
Следователи квалифицировали инцидент по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины, а именно как террористический акт, приведший к гибели человека.
Известно, что первый взрыв произошел, когда двое нацгвардейцев патрулировали территорию, вследствие чего один из них погиб. Еще один нацгвардеец и охранник площадки пострадали.
Что известно
- Второй взрыв прогремел в тот момент, когда на месте уже работали полицейские и медики, прибывшие по вызову. Пострадали двое сотрудников полиции.
Взорвалось самодельное взрывное устройство, добавили в прокуратуре.
Другий вибух був неочікуваний!