На фронте произошло 165 боевых столкновений, 48 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 165 боевых столкновений.

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный и 27 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 58 управляемых авиабомб, осуществил 2778 ударов дронами-камикадзе и 3510 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять атак российских захватчиков. Враг осуществил 110 обстрелов, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боевых столкновений в районе населенного пункта Прилепка и в сторону Избицкого и Охримовки, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении противник осуществил одну атаку на позиции наших войск в районе Степовой Новоселовки.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские войска десять раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Дерилово, Колодязи, Заречное и в сторону Кармазиновки. Три боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении украинские воины сегодня отразили пять вражеских атак на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Дроновки, Серебрянки и Переездного.

На Краматорском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 18 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Иванополье, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении враг осуществил 48 попыток потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки. По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 125 и ранили 40 оккупантов, обезвредили шесть единиц автомобильной техники, уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, шесть антенн ретрансляторов, а также поразили восемь укрытий личного состава захватчиков.

На Александровском направлении враг 24 раза атаковал вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вербовое, Приволье, Вишневое, Красногорское, Рыбное и Привольное.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили три атаки в районе населенного пункта Гуляйполе и в сторону Доброполья и Варваровки.

На Ореховском направлении захватнические войска 16 раз атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Степовое, Степногорск и в сторону Приморского и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении одна попытка наступления оккупантов потерпела неудачу.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.