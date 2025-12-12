Из-за долгов "Львовугля" санаторий для переселенцев могут обесточить: ОВА пообещала не допустить отключения

Львовская областная военная администрация работает над тем, чтобы санаторий "Ровесник", где проживают переселенцы, не остался без электроснабжения.

Об этом рассказал директор департамента топливно-энергетического комплекса Львовской ОГА Богдан Кейван.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с "Укринтерэнерго" - поставщиком "последней надежды" - чтобы отменить отключение. Условием может стать отсрочка конкретного срока уплаты задолженности за электроэнергию для ГП "Львовуголь", на балансе которого находится санаторий. Точные сроки этой отсрочки пока неизвестны.

Что предшествовало?

Накануне "Львовоблэнерго" сообщило, что 24 декабря будет вынуждено отключить объекты ГП "Львовуголь" из-за долгов.

Среди них - санаторий "Ровесник". В "Укринтерэнерго" пояснили, что отключение объектов государственного предприятия социальной сферы и административных зданий является обязательным, иначе это будет считаться нарушением закона.

Народный депутат Михаил Волынец добавил, что ситуация возникла из-за блокировки счетов "Львовуголь". По его словам, налоговая заблокировала средства госшахт для погашения штрафов, которые тянутся с 2001 года.

