Через борги "Львіввугілля" санаторій для переселенців можуть знеструмити: ОВА пообіцяла не допустити відключення

Львівська обласна військова адміністрація працює над тим, щоб санаторій "Ровесник", де проживають переселенці, не залишився без електропостачання.

Про це розповів директор департаменту паливно-енергетичного комплексу Львівської ОВА Богдан Кейван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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За його словами, зараз ведуться перемовини з "Укрінтеренерго" - постачальником "останньої надії" - щоб скасувати вимкнення. Умовою може стати відтермінування конкретного терміну сплати заборгованості за електроенергію для ДП "Львіввугілля", на балансі якого перебуває санаторій. Точні строки цього відтермінування наразі невідомі.

Що передувало?

Напередодні "Львівобленерго" повідомило, що 24 грудня буде змушене відключити об’єкти ДП "Львіввугілля" через борги.

Серед них - санаторій "Ровесник". В "Укрінтеренерго" пояснили, що відключення об’єктів державного підприємства соціальної сфери та адміністративних будівель є обов’язковим, інакше це вважатиметься порушенням закону.

Народний депутат Михайло Волинець додав, що ситуація виникла через блокування рахунків "Львіввугілля". За його словами, податкова заблокувала кошти держшахт для погашення штрафів, які тягнуться з 2001 року.

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