Військові ГУР проти військових ЗСУ – сутичка за санаторій під Києвом: Сухопутні війська розповіли свою версію

Військовослужбовці однієї з військових частин ЗСУ заявили, що мали повне право перебувати в санаторії під Києвом, де у них увечері 3 грудня сталася збройна сутичка з бійцями Головного управління розвідки Міноборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі LIGA.net повідомив співрозмовник у командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

В/ч має офіційний документ на перебування

За інформацією співрозмовника видання, є бойове розпорядження командувача Сухопутних військ, погодження Київської МВА, а також договір з адміністрацією санаторію щодо перебування там військових.

За його словами, військова частина ЗСУ розташована на території санаторію з 2024 року. Офіційно оформлено лише одне приміщення, яке не перебуває під арештом. Водночас через арешти та обмеження відчуження військова частина не могла укласти нові договори оренди.

Він зазначив, що в/ч ініціювала процедуру примусового відчуження майна на користь держави (Міністерства оборони) й продовжує діяти в рамках примусового відчуження для повернення всього комплексу державі.

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Хронологія подій навколо санаторію та участь ГУР

За його словами, у середині листопада відбулася зустріч командування зазначеної в/ч ЗСУ з представниками ГУР щодо можливості розміщення бійців розвідки на території санаторію під Києвом.

У Сухопутних військах розповіли виданню, що на ній, зокрема, були представниця ТОВ Development Solution (володіє частиною майна об'єкта) Марина Волкова та директор санаторію.

"Під час зустрічі розглядали лист КМВА №0011965: розміщення ГУР дозволене крім приміщень, що використовуються в/ч ЗСУ. Але частина повідомила, що вільних приміщень на території немає. Водночас представник ГУР пред’явив два договори оренди – з Development Solution та самим санаторієм. Йому поставили запитання про законність договорів: майно під арештом Державного бюро розслідувань та передане Агентству з розшуку та менеджменту активів", - розповів співрозмовник ЗСУ.

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Юристи ГУР не надали потрібних підтверджень

У Сухопутних військах також розповіли, що директор санаторію не мав права підписувати цю угоду.

Він додав, що юристи ГУР запевнили, що все законно, але документів-підтверджень не надали. У розвідці, за його словами, відмовилися надати копії документів для передання у вищі інстанції й заявили про намір негайно завезти своїх бійців.

За словами співрозмовника, тоді до санаторію приїхали близько 10 автомобілів із 30-40 озброєними представниками ГУР у балаклавах. Вони повторно пред’явили договори з Development Solution та санаторієм.

Там додали, що представник Укрпрофоздоровниці нібито підтвердив неправомірність договору із санаторієм. Водночас ГУР наполягало на вході до будівель компанії Development Solution. Огляд території показав відсутність вільних приміщень, після чого бійці ГУР залишили територію.

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Що передувало

За даними "Української правди", у Конча-Заспі сталася збройна сутичка між представниками ГУР та військовими частини А4005. Правоохоронці повідомили, що бійці ГУР вибили ворота, зламали паркан, здійснювали постріли у повітря та землю. Вони нібито захопили у полон 10 військових ЗСУ та завдали травм. Після інциденту бійці ГУР забарикадувалися на території.

У розвідці згодом запевнили, що їхні бійці перебувають там на законних підставах. Також у ГУР додали, що у представників інших формувань документи нібито анульовані військовою адміністрацією.

Йдеться про санаторій під Києвом, який був арештований судом у 2020 році, а у 2022 році його повернули у державну власність та передали в управління АРМА. Того ж року ініційовано процедуру банкрутства через борги. Значна частина земельної ділянки та нерухомості об’єкта перебуває у власності компанії Development Solution.

В АРМА оцінили актив в Конча-Заспі в 60,7 млн грн, але конкурс щодо нового управителя так і не відбувся.

Частина земельної ділянки та нерухомості "Жовтня" перейшли у власність компанії, яка пов'язана з бізнесменом Борисом Кауфманом.

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