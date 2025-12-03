Бійці ГУР намагалися "віджати" санаторій "Жовтень" під Києвом, - ЗМІ

У Конча-Заспі сталася збройна сутичка між представниками ГУР та військовими частини А4005. За даними правоохоронців, розвідники зайшли на територію санаторію "Жовтень" та ненадовго взяли в полон 10 військовослужбовців. У ГУР стверджують, що діяли на підставі судових рішень, адже об’єкт перебуває під арештом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили співрозмовники УП в правоохоронних органах, Генштабі та в ГУР.

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Що відомо про сутичку

За словами співрозмовника УП серед правоохоронців, ввечері 3 грудня представники ГУР МОУ зайшли на територію санаторію "Жовтень" та зайняли її, "вибивши ворота та поламавши паркан, здійснюючи стрільбу із вогнепальної зброї у повітря та землю, взяли в полон 10 військовослужбовців в/ч А4005, завдавши суттєвих травм".

За словами джерела, бійці ГУР полонених відпустили та забарикадувались на території.

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Також зазначається, що поруч із територією розташовані співробітники НПУ, ГУ ВСП, військовий комендант Київської області за місцем розташування в/ч А4005 та представники (керівної ланки) КОВА.

Приїжджав заступник Сирського та ВСП

Бійці ГУР відмовилися впускати на територію представників правоохоронних та військових державних органів, повідомив співрозмовник УП.

УП зазначає, що на місце події викликали Військову службу правопорядку та Державне бюро розслідувань, однак з ДБР не приїхали.

"ВСП повідомила, що права на оренду даної території мають обидві сторони конфлікту, із заявами ніхто не звертається. Вирішенням конфліктної ситуації займається центральне управління ВСП", - сказав один зі співрозмовників медіа.

Крім того, за словами співрозмовника УП, на місце події прибув заступник головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Коментар ГУР

Джерело в ГУР повідомило УП, що люди, які перебували на території санаторію, були там незаконно, а представники розвідки лише "виконують відповідні рішення суду".

Співрозмовник також повідомив, що власник земельної ділянки уклав з однією з військових частин ГУР прямі договори на час дії воєнного стану. Він додав, що згідно з чинним законодавством ці договори не потребують додаткових погоджень.

"У представників інших формувань, документи анульовані військовою адміністрацією. Всі наявні документи нашого підрозділу надані представникам поліції, ВСП м. Києва та військовій адміністрації з відповідними поясненнями.

Наші військовослужбовці тут перебувають на законних підставах. Будь-яке розголошення інформації про місця дислокації сил безпеки та оборони, становить пряму загрозу для життя особового складу підрозділів", - заявили в ГУР "Українській правді".

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Ймовірно, власник цієї земельної ділянки, з яким ГУР уклало угоду, компанія з орбіти бізнесменів Бориса Кауфмана та Олександра Грановського, які хочуть забудувати територію санаторію.

У матеріалі УП також йдеться, що після початку повномасштабного вторгнення інша військова частина орендувала приміщення санаторію за погодженням Київської міської військової адміністрації, командування Сухопутних військ та директора закладу.

Будівлі опечатані, доступ у них не здійснюється. Однак за останній місяць представники ГУР уже кілька разів приїжджали з вимогою покинути територію санаторію.

Більше про санаторій "Жовтень"

Зазначимо, що в/ч після повномасштабного вторгнення РФ в Україну уклала угоду із представниками санаторію та орендувала приміщення.

У 2020 році суд арештував санаторій, а у 2022 році ДБР повідомило про повернення обʼєкта в держвласність. Санаторій передали в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів.

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