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Новини Сутички між ГУР і військовими у Конча-Заспі
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Бійці ГУР намагалися "віджати" санаторій "Жовтень" під Києвом, - ЗМІ

Сутичка між ГУР та військовими за санаторій Жовтень: деталі

У Конча-Заспі сталася збройна сутичка між представниками ГУР та військовими частини А4005. За даними правоохоронців, розвідники зайшли на територію санаторію "Жовтень" та ненадовго взяли в полон 10 військовослужбовців. У ГУР стверджують, що діяли на підставі судових рішень, адже об’єкт перебуває під арештом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили співрозмовники УП в правоохоронних органах, Генштабі та в ГУР.

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Що відомо про сутичку

За словами співрозмовника УП серед правоохоронців, ввечері 3 грудня представники ГУР МОУ зайшли на територію санаторію "Жовтень" та зайняли її, "вибивши ворота та поламавши паркан, здійснюючи стрільбу із вогнепальної зброї у повітря та землю, взяли в полон 10 військовослужбовців в/ч А4005, завдавши суттєвих травм".

За словами джерела, бійці ГУР полонених відпустили та забарикадувались на території.

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Також зазначається, що поруч із територією розташовані співробітники НПУ, ГУ ВСП, військовий комендант Київської області за місцем розташування в/ч А4005 та представники (керівної ланки) КОВА.

Приїжджав заступник Сирського та ВСП

Бійці ГУР відмовилися впускати на територію представників правоохоронних та військових державних органів, повідомив співрозмовник УП.

УП зазначає, що на місце події викликали Військову службу правопорядку та Державне бюро розслідувань, однак з ДБР не приїхали.

"ВСП повідомила, що права на оренду даної території мають обидві сторони конфлікту, із заявами ніхто не звертається. Вирішенням конфліктної ситуації займається центральне управління ВСП", - сказав один зі співрозмовників медіа.

Крім того, за словами співрозмовника УП, на місце події прибув заступник головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Коментар ГУР

Джерело в ГУР повідомило УП, що люди, які перебували на території санаторію, були там незаконно, а представники розвідки лише "виконують відповідні рішення суду".

Співрозмовник також повідомив, що власник земельної ділянки уклав з однією з військових частин ГУР прямі договори на час дії воєнного стану. Він додав, що згідно з чинним законодавством ці договори не потребують додаткових погоджень.

"У представників інших формувань, документи анульовані військовою адміністрацією. Всі наявні документи нашого підрозділу надані представникам поліції, ВСП м. Києва та військовій адміністрації з відповідними поясненнями.

Наші військовослужбовці тут перебувають на законних підставах. Будь-яке розголошення інформації про місця дислокації сил безпеки та оборони, становить пряму загрозу для життя особового складу підрозділів", - заявили в ГУР "Українській правді".

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Ймовірно, власник цієї земельної ділянки, з яким ГУР уклало угоду, компанія з орбіти бізнесменів Бориса Кауфмана та Олександра Грановського, які хочуть забудувати територію санаторію.

У матеріалі УП також йдеться, що після початку повномасштабного вторгнення інша військова частина орендувала приміщення санаторію за погодженням Київської міської військової адміністрації, командування Сухопутних військ та директора закладу. 

Будівлі опечатані, доступ у них не здійснюється. Однак за останній місяць представники ГУР уже кілька разів приїжджали з вимогою покинути територію санаторію.

Більше про санаторій "Жовтень"

  • Зазначимо, що в/ч після повномасштабного вторгнення РФ в Україну уклала угоду із представниками санаторію та орендувала приміщення.
  • У 2020 році суд арештував санаторій, а у 2022 році ДБР повідомило про повернення обʼєкта в держвласність. Санаторій передали в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів.

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  • В АРМА оцінили актив в Конча-Заспі в 60,7 млн грн, але конкурс щодо нового управителя так і не відбувся.
  • У 2022 році "ДТЕК Київські електромережі" та "Київгазтрейд" ініціювали процедуру банкрутства ТОВ "Клінічний санаторій "Жовтень" через борг 5 млн грн. Відповідно, рухоме майно на його балансі можуть віддати кредиторам на погашення боргу.
  • Частина земельної ділянки та нерухомості "Жовтня" перейшли у власність компанії, яка пов'язана з бізнесменом Борисом Кауфманом.

Автор: 

конфлікт (492) санаторій (63) військовослужбовці (5231) Конча-Заспа (60) ГУР (891)
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Топ коментарі
+65
взагалі це обов'язок ГУР брати штурмом санаторій?
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03.12.2025 21:38 Відповісти
+49
А Ви кажете на фронті людей не вистачає...
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03.12.2025 21:43 Відповісти
+49
А-а-а... Кауфман! Тоді все зрозуміло.
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03.12.2025 21:46 Відповісти
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Теперь туда прилетит и все споры благополучно закончатся....
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04.12.2025 06:41 Відповісти
Переділ сфер впливу, нічого особливого, потрібно було Єрмака та Міндіча садити, а не тягнути кота за хвоста.
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04.12.2025 07:17 Відповісти
Міндіч та Цукерманн громадянини Ізраїлю. У них немає українського громадянства😅 в указі воно відсутне. Як можливо заарештовивати громадян Ізраілю.
Як казав чечетов.

Мы их развели, как котят
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04.12.2025 07:33 Відповісти
Іноземці, які вчинили злочин на території України, підпадають під дію Кримінального кодексу України, незалежно від громадянства.
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04.12.2025 09:04 Відповісти
Фіктівне банкрутство. У 2022 році "ДТЕК Київські електромережі" та "Київгазтрейд" ініціювали процедуру банкрутства ТОВ "Клінічний санаторій "Жовтень" через борг 5 млн грн. Відповідно, рухоме майно на його балансі можуть віддати кредиторам на погашення боргу.
Треба ще подівитися як приватизували земельну ділянку.
Все для Дтек та зеленої банди!
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04.12.2025 07:21 Відповісти
Барани. Чекаємо ракету по санаторію.
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04.12.2025 07:43 Відповісти
Ганьба цій країні, якщо ГУР в рейдерстві бере участь.
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04.12.2025 08:29 Відповісти
Не країні, а тим хто в ній захопили владу. Та і всім політикам, які корінням не від народу, а від комуняк ссср.
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04.12.2025 09:01 Відповісти
А влада з повітря з'явилася?
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04.12.2025 12:21 Відповісти
Такі золоті хлопці гинуть на передовій, а вони, падли, санаторій поділити не можуть.
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04.12.2025 08:39 Відповісти
Хотілось би побачити рішення суду, яким доручили ГУР провести операцію по звільненню території і приміщень санаторію.
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04.12.2025 08:51 Відповісти
нехай не зупиняються і ті і інші та йдуть далі...в конча заспі багато чого можна рейдарнути...
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04.12.2025 09:21 Відповісти
Добре, що хлопці почали нарешті заробляти бабки.

У Кончі невинних немає, там лише кончені.
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04.12.2025 10:32 Відповісти
Проїздив там вчора у восьмій вечора було близько сотні армійських авто. Хвилювася щоб туди не стрільнули кацапи.
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04.12.2025 11:00 Відповісти
ЗДАНИЕ ИЗВЕСНО КООРДИНАТЫ ТОЖЕ ....КАКАЯ ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ КАКОЕ ГУР ...?! ЗАКРЫЛИ И ПУСТЬ ПУСТУЕТ НЕ ХВАТАЛО ЕЩЁ И ИСКАНДЕРА ..ВЫ ЧЁ ЧУВАКИ СОШЛИ З ГЛУЗДУ !
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04.12.2025 11:41 Відповісти
Судячи по цій новині зрозуміло одне- тепер там ніхто не буде мати пункту дислокації.
Лише ідіот, кретин туди може зараз розмістити якийс там підрозділ.
Хоча з нашими полковниками-генералами я не здивуюсь черговій сумній новині.
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04.12.2025 13:14 Відповісти
Хлопців неважко зрозуміти - всі гроші розікрадено зеленим бандвом і вивезено з країни.

Треба якось заробляти.

До речі, один підрозділ можна випустити повскривати палаці в Кончі. Там стільки бандва живе, трясеться над накраденим. Місцеві кріпаки підключаться.
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04.12.2025 13:44 Відповісти
Как там было в 19 году? Помните...
Выборы .. под лозунгом... хоть паржом...
Ржачно???? Не??
Далей буде...
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04.12.2025 13:58 Відповісти
Там у конче заспаних є ділянки пожирніще і сцикливі охоронці на десятках блокпостів ще до війни не зашкода впєрду гуровци і дібіеровци
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04.12.2025 14:16 Відповісти
Якби Будвнов був чесною та порядною людиною чи займалися би його підлеглі рейдерством?
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04.12.2025 16:11 Відповісти
КАВАВЯЛТІ ВІДМІНЯЄТЬСЯ ,ДАЙОШ САНАТОРІЙ В КОНЧІ ЗАСПІ . ,НУ ЩО ШАНОВНІ УРА_ПАТРІОТИ ОСЬ ВАШ ГЕРОЙ- КІРЮХА БОДУНОВ ЗІ СВОЄЮ "БРАТВОЮ " У ВСІЙ КРАСІ ,
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04.12.2025 17:59 Відповісти
государство не выполняет своих элементарных функций. скоро судебные решения будут боевые бригады выполнять при помощи танков и вертолетов.
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04.12.2025 19:21 Відповісти
А що? Військові або ГУР є представниками виконавчої служби??? Що? Суд передбачив виконання рішення із залученням спецслужб????
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05.12.2025 08:58 Відповісти
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