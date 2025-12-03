Бойцы ГУР забаррикадировались на территории арестованного санатория "Жовтень" в Конча-Заспе, - СМИ

В Конча-Заспе произошло вооруженное столкновение между представителями ГУР и военными части А4005. По данным правоохранителей, разведчики зашли на территорию санатория "Жовтень" и ненадолго взяли в плен 10 военнослужащих. В ГУР утверждают, что действовали на основании судебных решений, ведь объект находится под арестом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили собеседники УП в правоохранительных органах, Генштабе и ГУР.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о столкновении

По словам собеседника УП среди правоохранителей, вечером 3 декабря представители ГУР МОУ зашли на территорию санатория "Жовтень" и заняли ее, "выбив ворота и поломав забор, осуществляя стрельбу из огнестрельного оружия в воздух и землю, взяли в плен 10 военнослужащих в/ч А4005, нанеся существенные травмы".

По словам источника, бойцы ГУР пленных отпустили и забаррикадировались на территории.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Поражена вражеская пусковая установка ЗРК "С-300В" и две РЛС "Ниобий-СВ", - ГУР. ВИДЕО

Также отмечается, что рядом с территорией находятся сотрудники НПУ, ГУ ВСП, военный комендант Киевской области по месту расположения в/ч А4005 и представители (руководящего звена) КОВА.

Приезжал заместитель Сырского и подразделение ГБР

Бойцы ГУР отказались впускать на территорию представителей правоохранительных и военных государственных органов, сообщил собеседник УП.

К процессу присоединилось подразделение ГБР, которое наложило арест на санкционное имущество.

Кроме того, по словам собеседника УП, на место происшествия прибыл заместитель главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Угрожал музыканту с инвалидностью и требовал исполнить русскую песню: в Киеве задержали 29-летнего мужчину. ВИДЕО

Источник в ГУР сообщил УП, что люди, находившиеся на территории санатория, были там незаконно, а представители разведки лишь "выполняют соответствующие решения суда".

По словам осведомленного о ситуации источника, бойцы ГУР за последний месяц не впервые приезжали на его территорию с требованием покинуть санаторий.

Больше о санатории "Жовтень"

Отметим, что в/ч после полномасштабного вторжения РФ в Украину заключила соглашение с представителями санатория и арендовала помещение.

В 2020 году суд арестовал санаторий, а в 2022 году ГБР сообщило о возвращении объекта в государственную собственность. Санаторий передали в управление Агентству по розыску и менеджменту активов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве нашли квартиру 500 м² в Конча-Заспе. ВИДЕО