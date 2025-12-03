РУС
Столкновения между ГУР и военными в Конче-Заспе
5 581 48

Бойцы ГУР забаррикадировались на территории арестованного санатория "Жовтень" в Конча-Заспе, - СМИ

Столкновение между ГУР и военными за санаторий "Жовтень": детали

В Конча-Заспе произошло вооруженное столкновение между представителями ГУР и военными части А4005. По данным правоохранителей, разведчики зашли на территорию санатория "Жовтень" и ненадолго взяли в плен 10 военнослужащих. В ГУР утверждают, что действовали на основании судебных решений, ведь объект находится под арестом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили собеседники УП в правоохранительных органах, Генштабе и ГУР.

Что известно о столкновении

По словам собеседника УП среди правоохранителей, вечером 3 декабря представители ГУР МОУ зашли на территорию санатория "Жовтень" и заняли ее, "выбив ворота и поломав забор, осуществляя стрельбу из огнестрельного оружия в воздух и землю, взяли в плен 10 военнослужащих в/ч А4005, нанеся существенные травмы".

По словам источника, бойцы ГУР пленных отпустили и забаррикадировались на территории.

Также отмечается, что рядом с территорией находятся сотрудники НПУ, ГУ ВСП, военный комендант Киевской области по месту расположения в/ч А4005 и представители (руководящего звена) КОВА.

Приезжал заместитель Сырского и подразделение ГБР

Бойцы ГУР отказались впускать на территорию представителей правоохранительных и военных государственных органов, сообщил собеседник УП.

К процессу присоединилось подразделение ГБР, которое наложило арест на санкционное имущество.

Кроме того, по словам собеседника УП, на место происшествия прибыл заместитель главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Источник в ГУР сообщил УП, что люди, находившиеся на территории санатория, были там незаконно, а представители разведки лишь "выполняют соответствующие решения суда".

По словам осведомленного о ситуации источника, бойцы ГУР за последний месяц не впервые приезжали на его территорию с требованием покинуть санаторий.

Больше о санатории "Жовтень"

  • Отметим, что в/ч после полномасштабного вторжения РФ в Украину заключила соглашение с представителями санатория и арендовала помещение.
  • В 2020 году суд арестовал санаторий, а в 2022 году ГБР сообщило о возвращении объекта в государственную собственность. Санаторий передали в управление Агентству по розыску и менеджменту активов.

  • В АРМА оценили актив в Конча-Заспе в 60,7 млн грн, но конкурс на нового управляющего так и не состоялся.
  • В 2022 году "ДТЭК Киевские электросети" и "Киевгазтрейд" инициировали процедуру банкротства ООО "Клинический санаторий "Жовтень" из-за долга в 5 млн грн. Соответственно, движимое имущество на его балансе могут отдать кредиторам на погашение долга.
  • Часть земельного участка и недвижимости "Жовтня" перешли в собственность компании, связанной с бизнесменом Борисом Кауфманом.

Автор: 

конфликт (854) санаторий (114) военнослужащие (6420) Конча-Заспа (86) ГУР (673)
Топ комментарии
+2
взагалі це обов'язок ГУР брати штурмом санаторій?
показать весь комментарий
03.12.2025 21:38 Ответить
+1
ГУР МО - це виконавча служба! Але не зрозуміло яка
показать весь комментарий
03.12.2025 21:36 Ответить
+1
Рейдерские разборки, скатываемся в африканский бандустан
показать весь комментарий
03.12.2025 21:37 Ответить
ГУР МО - це виконавча служба! Але не зрозуміло яка
показать весь комментарий
03.12.2025 21:36 Ответить
А-а-а... Кауфман! Тоді все зрозуміло.
показать весь комментарий
03.12.2025 21:46 Ответить
Рейдерские разборки, скатываемся в африканский бандустан
показать весь комментарий
03.12.2025 21:37 Ответить
"Третя штурмова" людей катуй і авто викрадає, ГУР нерухомість віджимає... Кожен заробляє як може. І це ще війна не закінчилась... Після, таких випадків буде набагато більше.
показать весь комментарий
03.12.2025 21:45 Ответить
От тільки русні тут не вистачало!
показать весь комментарий
03.12.2025 21:58 Ответить
взагалі це обов'язок ГУР брати штурмом санаторій?
показать весь комментарий
03.12.2025 21:38 Ответить
Конча - Заспа ласий кусок . Війна - шож вони засвітилися - розумники
показать весь комментарий
03.12.2025 21:38 Ответить
Почали ділити "імперію Єрмака", кожен хоче собі шматок покраще...
показать весь комментарий
03.12.2025 21:43 Ответить
А якось по часу співпадає...
показать весь комментарий
03.12.2025 21:49 Ответить
Как бы искандер, после получения этой информации, не "помирил" ГУР и ВСУ.
показать весь комментарий
03.12.2025 21:38 Ответить
Це піз..єц!
показать весь комментарий
03.12.2025 21:39 Ответить
ГУР може бути з Москви.
показать весь комментарий
03.12.2025 21:39 Ответить
Запросто...скажуть - ми русскагаварящій пєрєдок...
показать весь комментарий
03.12.2025 21:50 Ответить
то ГРУ
показать весь комментарий
03.12.2025 21:59 Ответить
а представники розвідки лише виконують відповідні рішення суду.

На півставки підробляють в вільний час?
показать весь комментарий
03.12.2025 21:40 Ответить
це називається "неправова ерзешна зеденоблювотина держава"
показать весь комментарий
03.12.2025 21:40 Ответить
Приїхав заступник Сирського на розборки.
Ось чим займається сирський та його банда генералів. Майно віджимають та мародерять.
показать весь комментарий
03.12.2025 21:40 Ответить
Це ти про кого - про ГУР , НГУ , чи ВСП ...?
показать весь комментарий
03.12.2025 21:45 Ответить
The ******** republik of people.......
показать весь комментарий
03.12.2025 21:41 Ответить
невже Буданову нарешті стало обідно, шо у всіх мільйони і маєтки, а йому занюханого санаторія пожаліли? взагалі як він пояснює місію своїх бійців?
показать весь комментарий
03.12.2025 21:42 Ответить
У них в кожного свій суд і прокурори-йде бій спецслужб за майно-територію і владу з грошима-щас ділять майно єрмака+міндіча
показать весь комментарий
03.12.2025 21:42 Ответить
А Ви кажете на фронті людей не вистачає...
показать весь комментарий
03.12.2025 21:43 Ответить
Їх фронт.
показать весь комментарий
03.12.2025 21:43 Ответить
«Зазначимо, що в/ч після повномасштабного вторгнення РФ в Україну уклала угоду із представниками санаторію та орендувала приміщення.» військова частина, яка захищає від Пуйла чи від ********* народу зелених боневтіків?
показать весь комментарий
03.12.2025 21:44 Ответить

я тебе здивую , але безліч в/ч мають ППД в санаторіях , готелях і тд ...
показать весь комментарий
03.12.2025 21:47 Ответить
Я тебе теж здивую: цей санаторій знаходиться в Конча-Заспі. Що то за містечко знаєш?
показать весь комментарий
03.12.2025 21:49 Ответить
Взагалі **** дались? Що одні - що інші?
Знав один нефіговий ресорт-отель в Торецьку.
Раз ви там в Києві такі рекси - давайте сюди.
Нє?
показать весь комментарий
03.12.2025 21:44 Ответить
Шоб було зрозуміло диванним коментаторам. З 22-го року у нас вічна двостороння міграція. Із сухопутних військ в ГУР і навпаки.
(поки писав, замислився - а шо там зі штурмовими військами? Коли вже буде новий патч саме ШВ? І коли паркетні генерали займуться справами, а не перестановкою меблів? З Києва по усім запитам "ні отвєта - ні прівєта", усі зайняті).
показать весь комментарий
03.12.2025 21:49 Ответить
Військові в/ч А4005 та військові ГУР воюють між собою у Конча- Заспі, а на фронт бусячать простих цивільних роботяг... Прикольно.
показать весь комментарий
03.12.2025 21:47 Ответить
Ну, Конча-Заспа таки ближче до ЛБЗ ніж Монако...
Хоча, то все дійство, що сьогодні в нас рогортається нагадує кіно про божевільних...
показать весь комментарий
03.12.2025 21:58 Ответить
Браво, уйло зараз обіссицьця від таких подій, ЄС в шоці буде, а Трамп викотить нову маячню. Ну не забудемо про обрана і фіцо... Вєрной дорогой ідьоте товаріщі. А кажуть воювати нікому 🤬
показать весь комментарий
03.12.2025 21:47 Ответить
Завжди казав Буданов це є маріонетка Зєлі.
показать весь комментарий
03.12.2025 21:48 Ответить
Маленький анонс порядків після вибору казарми замість цирку. Звикайте)
показать весь комментарий
03.12.2025 21:49 Ответить
сьогодні туди прилетить...
показать весь комментарий
03.12.2025 21:50 Ответить
Редактори, у вас текст подибільному написаний. Після повномасштабного вторгнення в/ч арендувала санаторій, а тотім в 2020 році його арештували, а потім в 2022 повернули в держвласність. Пожалійте мій контужений мозок Я лічно ніхєра не поняв.
показать весь комментарий
03.12.2025 21:50 Ответить
Початок кінця
показать весь комментарий
03.12.2025 21:52 Ответить
твого
показать весь комментарий
03.12.2025 21:52 Ответить
Буданову жить негде???)))
показать весь комментарий
03.12.2025 21:52 Ответить
А я то думав, чому це бійці ГУР не штурмують авіабазу "Оленья"?
показать весь комментарий
03.12.2025 21:53 Ответить
А з якого Куя, ГУР виконує судові рішення?
показать весь комментарий
03.12.2025 21:53 Ответить
Бо мародер Сирський хоче передати землю санаторію в Конче Заспі Кауфману для забудови.

Чстини земельної ділянки та нерухомості «Жовтня» перейшли у власність компанії, сліди якої ведуть до бізнесмена Бориса Кауфмана. Кауфман може отримати решту землі у користування та готується отримати дозвіл у Київській міській раді на забудову території санаторію.
показать весь комментарий
03.12.2025 21:56 Ответить
невеличкий підробіток ...
показать весь комментарий
03.12.2025 21:57 Ответить
Якісь мЄнтовскіЄ войни, мля
показать весь комментарий
03.12.2025 21:54 Ответить
Буданов тримає оборону Конча-Заспа, можете спати спокійно
показать весь комментарий
03.12.2025 21:54 Ответить
Хороше офіційне цілевказання щоб одразу цілий підрозділ ГУР завалити яким небудь іскандером ... ******* 🙄
показать весь комментарий
03.12.2025 21:56 Ответить
"здєрмак " іде "ва банк" буде розхитувати Україну із середини провокуюч
показать весь комментарий
03.12.2025 21:59 Ответить
Після цього хтось ще сподівається, що Україну приймуть в Євросоюз чи НАТО?
Хто небудь знає - де купити квитки на Марс? Не знаю, чому стало так соромно за нашу державу?
Може нам взагалі потрібен Піночет?
показать весь комментарий
03.12.2025 22:00 Ответить
 
 