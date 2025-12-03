Бойцы ГУР забаррикадировались на территории арестованного санатория "Жовтень" в Конча-Заспе, - СМИ
В Конча-Заспе произошло вооруженное столкновение между представителями ГУР и военными части А4005. По данным правоохранителей, разведчики зашли на территорию санатория "Жовтень" и ненадолго взяли в плен 10 военнослужащих. В ГУР утверждают, что действовали на основании судебных решений, ведь объект находится под арестом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили собеседники УП в правоохранительных органах, Генштабе и ГУР.
Что известно о столкновении
По словам собеседника УП среди правоохранителей, вечером 3 декабря представители ГУР МОУ зашли на территорию санатория "Жовтень" и заняли ее, "выбив ворота и поломав забор, осуществляя стрельбу из огнестрельного оружия в воздух и землю, взяли в плен 10 военнослужащих в/ч А4005, нанеся существенные травмы".
По словам источника, бойцы ГУР пленных отпустили и забаррикадировались на территории.
Также отмечается, что рядом с территорией находятся сотрудники НПУ, ГУ ВСП, военный комендант Киевской области по месту расположения в/ч А4005 и представители (руководящего звена) КОВА.
Приезжал заместитель Сырского и подразделение ГБР
Бойцы ГУР отказались впускать на территорию представителей правоохранительных и военных государственных органов, сообщил собеседник УП.
К процессу присоединилось подразделение ГБР, которое наложило арест на санкционное имущество.
Кроме того, по словам собеседника УП, на место происшествия прибыл заместитель главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Источник в ГУР сообщил УП, что люди, находившиеся на территории санатория, были там незаконно, а представители разведки лишь "выполняют соответствующие решения суда".
По словам осведомленного о ситуации источника, бойцы ГУР за последний месяц не впервые приезжали на его территорию с требованием покинуть санаторий.
Больше о санатории "Жовтень"
- Отметим, что в/ч после полномасштабного вторжения РФ в Украину заключила соглашение с представителями санатория и арендовала помещение.
- В 2020 году суд арестовал санаторий, а в 2022 году ГБР сообщило о возвращении объекта в государственную собственность. Санаторий передали в управление Агентству по розыску и менеджменту активов.
- В АРМА оценили актив в Конча-Заспе в 60,7 млн грн, но конкурс на нового управляющего так и не состоялся.
- В 2022 году "ДТЭК Киевские электросети" и "Киевгазтрейд" инициировали процедуру банкротства ООО "Клинический санаторий "Жовтень" из-за долга в 5 млн грн. Соответственно, движимое имущество на его балансе могут отдать кредиторам на погашение долга.
- Часть земельного участка и недвижимости "Жовтня" перешли в собственность компании, связанной с бизнесменом Борисом Кауфманом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На півставки підробляють в вільний час?
Ось чим займається сирський та його банда генералів. Майно віджимають та мародерять.
я тебе здивую , але безліч в/ч мають ППД в санаторіях , готелях і тд ...
Знав один нефіговий ресорт-отель в Торецьку.
Раз ви там в Києві такі рекси - давайте сюди.
Нє?
(поки писав, замислився - а шо там зі штурмовими військами? Коли вже буде новий патч саме ШВ? І коли паркетні генерали займуться справами, а не перестановкою меблів? З Києва по усім запитам "ні отвєта - ні прівєта", усі зайняті).
Хоча, то все дійство, що сьогодні в нас рогортається нагадує кіно про божевільних...
Чстини земельної ділянки та нерухомості «Жовтня» перейшли у власність компанії, сліди якої ведуть до бізнесмена Бориса Кауфмана. Кауфман може отримати решту землі у користування та готується отримати дозвіл у Київській міській раді на забудову території санаторію.
Хто небудь знає - де купити квитки на Марс? Не знаю, чому стало так соромно за нашу державу?
Може нам взагалі потрібен Піночет?