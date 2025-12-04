РУС
Новости Столкновения между ГУР и военными в Конче-Заспе
5 517 62

Столкновение между ГУР и военными в санатории под Киевом: Сухопутные войска ВСУ рассказали свою версию

Конфликт ГУР и военных в Конча-Заспе: версия Сухопутных войск

Военнослужащие одной из воинских частей ВСУ заявили, что имели полное право находиться в санатории под Киевом, где у них вечером 3 декабря произошло вооруженное столкновение с бойцами Главного управления разведки Минобороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net сообщил собеседник в командовании Сухопутных войск ВСУ.

В/ч имеет официальный документ на пребывание

По информации собеседника издания, есть боевое распоряжение командующего Сухопутными войсками, согласование Киевской ГВА, а также договор с администрацией санатория о пребывании там военных.

По его словам, воинская часть ВСУ расположена на территории санатория с 2024 года. Официально оформлено только одно помещение, которое не находится под арестом. В то же время из-за арестов и ограничений отчуждения воинская часть не могла заключить новые договоры аренды.

Он отметил, что в/ч инициировала процедуру принудительного отчуждения имущества в пользу государства (Министерства обороны) и продолжает действовать в рамках принудительного отчуждения для возвращения всего комплекса государству.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бойцы ГУР пытались "отжать" санаторий "Жовтень" под Киевом, - СМИ

Хронология событий вокруг санатория и участие ГУР

По его словам, в середине ноября состоялась встреча командования указанной в/ч ВСУ с представителями ГУР по поводу возможности размещения бойцов разведки на территории санатория под Киевом.

В Сухопутных войсках рассказали изданию, что на ней, в частности, присутствовали представитель ООО Development Solution (владеет частью имущества объекта) Марина Волкова и директор санатория.

"Во время встречи рассматривали письмо КМВА №0011965: размещение ГУР разрешено, кроме помещений, используемых в/ч ВСУ. Но часть сообщила, что свободных помещений на территории нет. В то же время представитель ГУР предъявил два договора аренды - с Development Solution и самим санаторием. Ему задали вопрос о законности договоров: имущество под арестом Государственного бюро расследований и передано Агентству по розыску и менеджменту активов", - рассказал собеседник ВСУ.

Читайте также: Ущерб более 644 млн грн: в Закарпатье разоблачено руководство санатория, которое незаконно добыло 26 000 кубов минеральной воды, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Юристы ГУР не предоставили необходимых подтверждений

В Сухопутных войсках также рассказали, что директор санатория не имел права подписывать это соглашение.

Он добавил, что юристы ГУР заверили, что все законно, но документов-подтверждений не предоставили. В разведке, по его словам, отказались предоставить копии документов для передачи в вышестоящие инстанции и заявили о намерении немедленно завезти своих бойцов.

По словам собеседника, тогда в санаторий приехали около 10 автомобилей с 30-40 вооруженными представителями ГУР в балаклавах. Они повторно предъявили договоры с Development Solution и санаторием.

Там добавили, что представитель Укрпрофздравницы якобы подтвердил неправомерность договора с санаторием. В то же время ГУР настаивало на входе в здания компании Development Solution. Осмотр территории показал отсутствие свободных помещений, после чего бойцы ГУР покинули территорию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тысячи военных хотят вернуться из СЗЧ, но из-за бюрократии на это уходят месяцы, - офицер батальона "Свобода" Ильенко

Что предшествовало

  • По данным "Украинской правды", в Конча-Заспе произошло вооруженное столкновение между представителями ГУР и военными части А4005. Правоохранители сообщили, что бойцы ГУР выбили ворота, сломали забор, стреляли в воздух и землю. Они якобы захватили в плен 10 военных ВСУ и нанесли травмы. После инцидента бойцы ГУР забаррикадировались на территории.
  • В разведке впоследствии заверили, что их бойцы находятся там на законных основаниях. Также в ГУР добавили, что у представителей других формирований документы якобы аннулированы военной администрацией.
  • Речь идет о санатории под Киевом, который был арестован судом в 2020 году, а в 2022 году его вернули в государственную собственность и передали в управление АРМА. В том же году инициирована процедура банкротства из-за долгов. Значительная часть земельного участка и недвижимости объекта находится в собственности компании Development Solution.
  • В АРМА оценили актив в Конча-Заспе в 60,7 млн грн, но конкурс на нового управляющего так и не состоялся.
  • Часть земельного участка и недвижимости "Жовтня" перешли в собственность компании, связанной с бизнесменом Борисом Кауфманом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разоблачена и уничтожена сеть терминалов защищенной спецсвязи военных РФ вдоль линии фронта, - ГУР. КАРТА

Автор: 

+12
Такі новики кацапам дуже чудово заходять - вчора звернув увагу, що як мінімум 2 реактивні шлюхеди на Конча-Заспу полетіли...чи не на той санаторій?
показать весь комментарий
04.12.2025 18:46 Ответить
+11
молодці, самі на себе наводять ракети.....

теревенькають коли потрібно мовчати. а потім жаліються що туди прилітіло.
показать весь комментарий
04.12.2025 18:49 Ответить
+10
Мені цікаво, публікувати інфу про розміщення вч під час війни ще злочин яи вже ніт?
показать весь комментарий
04.12.2025 18:48 Ответить
Ну звичайно ж ні
показать весь комментарий
04.12.2025 18:51 Ответить
Чому бандити Грановський та Кауфман ще досі мають якесь майно та гроші в Україні? Де влада? Де прокуратура? Ці люди давно мають бути арештовані і перетворені на фарш, а їх майно давно має бути конфісковане!
показать весь комментарий
04.12.2025 19:04 Ответить
Всі в долі, або мають з цього своє
показать весь комментарий
04.12.2025 19:08 Ответить
Ну вони то господарі тут
показать весь комментарий
04.12.2025 19:18 Ответить
Бо грановсьий, кауфман...
Пояснювати далі треба, чи я так зрозуміло?
показать весь комментарий
04.12.2025 19:32 Ответить
Миндич и компания против кауфмана и Грановского просто дети по воровству из бюджета.
показать весь комментарий
04.12.2025 19:34 Ответить
влада зеленського чудово заходить кацапам, подарунок долі
власне тупість і зрадливість українців не раз ставала в нагоді кацапам
показать весь комментарий
04.12.2025 19:20 Ответить
Сенсація! Буданов кришує бандитизм в Україні, в особі бандита і афериста Кауфмана. Може Буданов хоче потягатися з ЗСУ?
показать весь комментарий
04.12.2025 19:28 Ответить
так а хто переміг?? які втрати??
показать весь комментарий
04.12.2025 18:46 Ответить
Треба підпорядкувати це ГУР Буданова ЗСУ
показать весь комментарий
04.12.2025 19:02 Ответить
Треба відправити всіх на передову, хай з москалями воюють.
показать весь комментарий
04.12.2025 19:07 Ответить
еслиб речь шла не о самой дорогой земле в Украине то имело бы смысл. А так тут очевидны бандитские разборки за отжим
показать весь комментарий
04.12.2025 18:46 Ответить
Під час війни просто пиз.дець.
показать весь комментарий
04.12.2025 18:49 Ответить
Кому война а кому и мать родна
показать весь комментарий
04.12.2025 18:53 Ответить
Директора санаторія ловлять?
показать весь комментарий
04.12.2025 18:49 Ответить
"как поймают - на кол" (с) радянське кіно
показать весь комментарий
04.12.2025 19:02 Ответить
Твою мать.
Тупо здати локацію для ураження.
показать весь комментарий
04.12.2025 18:49 Ответить
Кацапи їх помирять!
показать весь комментарий
04.12.2025 19:04 Ответить
Сутичка між ГУР та військовими у санаторії під Києвом не сталася би якби
міндич був бубою, а буба не був ермаком, а єрмак був мендель, а та була міндичем....
показать весь комментарий
04.12.2025 18:50 Ответить
+++
показать весь комментарий
04.12.2025 19:14 Ответить

коло замкнулося, панове...
показать весь комментарий
04.12.2025 19:16 Ответить
а ще ж цукермани всілякі з шефірами...
показать весь комментарий
04.12.2025 19:35 Ответить
Із розділу,, Блювотні новини,, Дякую дуже дякую проблювався!
показать весь комментарий
04.12.2025 18:50 Ответить
І це тільки початок. І все це було вже не раз. І ніхто не може відповісти, яка категорія військовослужбовців мешкала у санаторії, а не знаходилась навіть у резерві? Є безліч інших питань
показать весь комментарий
04.12.2025 18:51 Ответить
Хтось забув розказати військовим де знаходиться фронт.
Ось вони і воюють по тилах. Не лохи ж якісь.
показать весь комментарий
04.12.2025 19:24 Ответить
Позор
показать весь комментарий
04.12.2025 18:52 Ответить
У Сухопутних військах також розповіли, що директор санаторію не мав права підписувати цю угоду......а нах я він тоді директор ?
показать весь комментарий
04.12.2025 18:53 Ответить
Потім кацапи в'їбуть по такому "санаторію" - а в новинах буде "ворог атакував цивільну інфраструктуру" і фото розбитих вікон в будинках поруч.
показать весь комментарий
04.12.2025 18:53 Ответить
25 листопада Буданов , в Абу Дабі , зустрічався з кацапами - схоже це наслідки тої зустрічі ...?
показать весь комментарий
04.12.2025 18:54 Ответить
ГУР спрацювали як брати в 90-х...
показать весь комментарий
04.12.2025 18:54 Ответить
УБД нарешті отримають..
показать весь комментарий
04.12.2025 18:54 Ответить
А ГУР отримають премію від Кауфмана?)
показать весь комментарий
04.12.2025 18:56 Ответить
Думаю вони й на утриманні кауфмана..криша як не як
показать весь комментарий
04.12.2025 18:59 Ответить
Це, здається, не про війну, а про бізнес.
показать весь комментарий
04.12.2025 18:55 Ответить
А у них основной бізнес на війні, так списувати легше
показать весь комментарий
04.12.2025 19:03 Ответить
Буданов працює
показать весь комментарий
04.12.2025 18:59 Ответить
Отака вона розвідка при наймолодшому генерал-лейтенанту,Герою.
Часи В.Бурби залишились лише в приємних спогадах.
показать весь комментарий
04.12.2025 19:00 Ответить
Таке майже по всій Україні тільки в різних варіаціях.
Ось наприклад люди міндіча ( даже по морді видно) за допомоги тітушок та людей у військових одностроях з автоматами калашнікова віджали в селян техніку, скотину, ПММ, паливо і т. п.
https://youtu.be/f7mfd3BaTCw?si=CXtMgEe6kthT7lMU
На Житомирщині військові відкрили вогонь по селянах, які захищають державне підприємство.
показать весь комментарий
04.12.2025 19:01 Ответить
показать весь комментарий
04.12.2025 19:28 Ответить
Тепер буде - в кого є зброя і піксель - той і володар майна.
показать весь комментарий
04.12.2025 19:28 Ответить
Я щось не зрозумів, а це не запрошення до ху....лостану нанести удар по нашім військовим, ще і хто там знаходиться вказали. Да і потім ху... ловці наносячи удари по санаторіям будуть казати, що думали що там наші військові
показать весь комментарий
04.12.2025 19:01 Ответить
в пионерлагере под Славянском - никто жить не хочет((((
показать весь комментарий
04.12.2025 19:02 Ответить
там вожатые некрасивые..
показать весь комментарий
04.12.2025 19:08 Ответить
Ідіотизм. Чекайте на приліт балістики. Навіщо виносити на публіку дислокацію військових!
показать весь комментарий
04.12.2025 19:05 Ответить
Скоро кацапський іскандер чи то пак кинжал їх всіх розсудить і зніме всі проблемні питання 😒
показать весь комментарий
04.12.2025 19:06 Ответить
Якщо пуйлу вдасться перевести зовнішню агресію в громадянську війну - Україні кінець! В ці розборки - це перші дзвіночки.
показать весь комментарий
04.12.2025 19:08 Ответить
Дурень!
Не дай боже, бо тоді всьому прийде кінець. Без автомата у магазин не виходь тоді!
показать весь комментарий
04.12.2025 19:13 Ответить
А яка позиція Верховно Головнокомандуючого по цьому питанню?
Чи він над "схваткой", у треуголці, спостерігає?
показать весь комментарий
04.12.2025 19:11 Ответить
Чекає аргументи в валізах, поки що не ху...ла
показать весь комментарий
04.12.2025 19:17 Ответить
І як результат?!
1:0 на користь віськових !!!
показать весь комментарий
04.12.2025 19:12 Ответить
Підкажіть , де можна побачити ескіз медалі "За оборону санаторія " ?
показать весь комментарий
04.12.2025 19:15 Ответить
КАВАВЯЛТІ ЗАКІНЧИЛАСЬ ДАЙОШ САНАТОРІЙ В КОНЧІ-ЗАСПІ,
показать весь комментарий
04.12.2025 19:17 Ответить
Нездорова ситуація. Командир ГУР ,який віддав наказ атакувати і сховався за підлеглими, мав би сам йти і розрулювати цю ситуацію або передавати проблему на верх. Але точно не воювати з ЗСУ.
показать весь комментарий
04.12.2025 19:18 Ответить
За яким номером можна замовити хлопців? Скільки коштуж віджати нерухомість, повернути борг?
показать весь комментарий
04.12.2025 19:19 Ответить
,, Бий своїх , щоб чужі(москалики)боялись"-- не дурний придумав .
показать весь комментарий
04.12.2025 19:21 Ответить
Це показник суцільного бардака та розвалу країни від зеленого чма, ну того, хто Верховний Головнокомандувач. Я цю новину прочитав в РУ СМІ, думав, пропаганда.
показать весь комментарий
04.12.2025 19:22 Ответить
МЄнтовскіє войни, мля...
показать весь комментарий
04.12.2025 19:26 Ответить
Замість того,щоб робити військову та розвідувальну роботу - керманичи ЗСУ та ГУР ділять цікаву нерухомість....Міндіч відпочиває за кордоном....зловити та вивезти в Україну не вдалося НІ ОДНОГО цікавого військового злочинця,або корупціонера...На фронті - безлад...Бійці сидять по санаторіях....мабуть з санаторіях зручніше Покровськ боронити...Яка ж гидота коїться....і все у ЗМІ....Не вкрасти - не постерегти....ганьба
показать весь комментарий
04.12.2025 19:27 Ответить
Зарплати ж низькі, кожен підробляє як може

показать весь комментарий
04.12.2025 19:29 Ответить
 
 