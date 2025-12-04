Столкновение между ГУР и военными в санатории под Киевом: Сухопутные войска ВСУ рассказали свою версию

Военнослужащие одной из воинских частей ВСУ заявили, что имели полное право находиться в санатории под Киевом, где у них вечером 3 декабря произошло вооруженное столкновение с бойцами Главного управления разведки Минобороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net сообщил собеседник в командовании Сухопутных войск ВСУ.

В/ч имеет официальный документ на пребывание

По информации собеседника издания, есть боевое распоряжение командующего Сухопутными войсками, согласование Киевской ГВА, а также договор с администрацией санатория о пребывании там военных.

По его словам, воинская часть ВСУ расположена на территории санатория с 2024 года. Официально оформлено только одно помещение, которое не находится под арестом. В то же время из-за арестов и ограничений отчуждения воинская часть не могла заключить новые договоры аренды.

Он отметил, что в/ч инициировала процедуру принудительного отчуждения имущества в пользу государства (Министерства обороны) и продолжает действовать в рамках принудительного отчуждения для возвращения всего комплекса государству.

Хронология событий вокруг санатория и участие ГУР

По его словам, в середине ноября состоялась встреча командования указанной в/ч ВСУ с представителями ГУР по поводу возможности размещения бойцов разведки на территории санатория под Киевом.

В Сухопутных войсках рассказали изданию, что на ней, в частности, присутствовали представитель ООО Development Solution (владеет частью имущества объекта) Марина Волкова и директор санатория.

"Во время встречи рассматривали письмо КМВА №0011965: размещение ГУР разрешено, кроме помещений, используемых в/ч ВСУ. Но часть сообщила, что свободных помещений на территории нет. В то же время представитель ГУР предъявил два договора аренды - с Development Solution и самим санаторием. Ему задали вопрос о законности договоров: имущество под арестом Государственного бюро расследований и передано Агентству по розыску и менеджменту активов", - рассказал собеседник ВСУ.

Юристы ГУР не предоставили необходимых подтверждений

В Сухопутных войсках также рассказали, что директор санатория не имел права подписывать это соглашение.

Он добавил, что юристы ГУР заверили, что все законно, но документов-подтверждений не предоставили. В разведке, по его словам, отказались предоставить копии документов для передачи в вышестоящие инстанции и заявили о намерении немедленно завезти своих бойцов.

По словам собеседника, тогда в санаторий приехали около 10 автомобилей с 30-40 вооруженными представителями ГУР в балаклавах. Они повторно предъявили договоры с Development Solution и санаторием.

Там добавили, что представитель Укрпрофздравницы якобы подтвердил неправомерность договора с санаторием. В то же время ГУР настаивало на входе в здания компании Development Solution. Осмотр территории показал отсутствие свободных помещений, после чего бойцы ГУР покинули территорию.

Что предшествовало

По данным "Украинской правды", в Конча-Заспе произошло вооруженное столкновение между представителями ГУР и военными части А4005. Правоохранители сообщили, что бойцы ГУР выбили ворота, сломали забор, стреляли в воздух и землю. Они якобы захватили в плен 10 военных ВСУ и нанесли травмы. После инцидента бойцы ГУР забаррикадировались на территории.

В разведке впоследствии заверили, что их бойцы находятся там на законных основаниях. Также в ГУР добавили, что у представителей других формирований документы якобы аннулированы военной администрацией.

Речь идет о санатории под Киевом, который был арестован судом в 2020 году, а в 2022 году его вернули в государственную собственность и передали в управление АРМА. В том же году инициирована процедура банкротства из-за долгов. Значительная часть земельного участка и недвижимости объекта находится в собственности компании Development Solution.

В АРМА оценили актив в Конча-Заспе в 60,7 млн грн, но конкурс на нового управляющего так и не состоялся.

Часть земельного участка и недвижимости "Жовтня" перешли в собственность компании, связанной с бизнесменом Борисом Кауфманом.

