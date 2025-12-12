Уничтоженные дома, детские сады и разбитый храм: как выглядит разрушенная врагом Константиновка. ФОТОрепортаж

В двух десятках километров от Краматорска российская армия методично стирает с карты еще один украинский город. Константиновка, где до полномасштабного вторжения проживали более 78 тысяч человек, сегодня превращена в сплошную зону разрушений.

Об этом говорится в фотосборнике, обнародованном на странице бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты разрушили Константиновку

На обнародованных фотографиях — сожженные многоэтажки, разрушенный детский сад, разбитый храм. То, что еще недавно было жилыми районами, местами работы и повседневной жизни, сейчас похоже на пепелище.

По словам авторов публикации, темпы разрушения Константиновки являются рекордными даже по меркам этой войны — российские удары не прекращаются и направлены на полное уничтожение городской инфраструктуры.















Ранее мы писали, что в районе Часова Яра и Константиновки продолжаются ожесточенные бои. Погодные условия ограничивают работу дронов, зато усиливается артиллерия с обеих сторон.

