РУС
Новости Обстрелы Донетчины
994 5

Уничтоженные дома, детские сады и разбитый храм: как выглядит разрушенная врагом Константиновка. ФОТОрепортаж

В двух десятках километров от Краматорска российская армия методично стирает с карты еще один украинский город. Константиновка, где до полномасштабного вторжения проживали более 78 тысяч человек, сегодня превращена в сплошную зону разрушений.

Об этом говорится в фотосборнике, обнародованном на странице бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты разрушили Константиновку

Больше читайте в нашем Telegram-канале

На обнародованных фотографиях — сожженные многоэтажки, разрушенный детский сад, разбитый храм. То, что еще недавно было жилыми районами, местами работы и повседневной жизни, сейчас похоже на пепелище.

По словам авторов публикации, темпы разрушения Константиновки являются рекордными даже по меркам этой войны — российские удары не прекращаются и направлены на полное уничтожение городской инфраструктуры.

обстрел
обстрел
обстрел
обстрел
обстрел
обстрел
обстрел

Ранее мы писали, что в районе Часова Яра и Константиновки продолжаются ожесточенные бои. Погодные условия ограничивают работу дронов, зато усиливается артиллерия с обеих сторон.

Читайте также: В Донецкой области 2 погибших и 3 раненых, разрушениям подверглись 24 гражданских объекта. ФОТОрепортаж

Автор: 

армия РФ (21610) обстрел (30860) Донецкая область (11585) Краматорский район (914) Константиновка (1982)
Відбудуємо нове краще ніж старе, мені радянська архітектура ніколи не подобалась, але б ніхто крім путіна все це не знищив!
12.12.2025 16:44 Ответить
В цей московицький храм ще 6 місяців тому весело бігали ждуни і молились за *****. Отримали відповідь від кацапів
12.12.2025 16:49 Ответить
Путін прішол, *****
12.12.2025 16:54 Ответить
12.12.2025 16:56 Ответить
Вот такой он - расейский мир
12.12.2025 17:06 Ответить
 
 