На фронте зафиксировано 167 боестолкновений, 52 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

По состоянию на 16:00 16 декабря общее количество боевых столкновений на фронте составляет 167.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Николаевка Черниговской области; Приволье, Рогизное Сумской области.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло десять боевых столкновений. Враг осуществил 71 обстрел, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили семь вражеских атак в районах населенных пунктов Прилепка, Синельниково и в сторону Избицкого, Обуховки, Колодязного.

На Купянском направлении враг 22 раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в сторону Купянска, Петропавловки, Кучеровки, Песчаного, Новоплатоновки, Голубовки, десять боевых столкновений в настоящее время еще продолжаются.

Читайте также: Уничтожены оккупанты, пытавшиеся штурмовать Волчанские Хутора, - 16 корпус ВСУ

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 22 атаки на позиции украинцев в районе Торского и в сторону населенных пунктов Степовое, Коровий Яр, Заречное, Дробышево, Новоселовка в настоящее время продолжаются 13 боевых столкновений.

На Славянском направлении россияне четыре раза пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Северска, Серебрянки и в сторону Пазено, два боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении противник один раз пытался продвинуться в сторону Бондарного.

На Константиновском направлении враг девять раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Плещеевки, Иванополья, Русина Яра и в сторону Софиевки. Пять боевых столкновений продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 52 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Котлино, Удачное и в сторону Ровно, Мирнограда, Родинского, Гришиного, Зверево, Сергеевки, Новопавловки, Филии. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 41 атаку.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 19 штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сичневое, Красногорское, Злагода и в сторону Ивановки, Искры, Александрограда, Вербового, Привольного, одно боевое столкновение продолжается.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 190 620 человек (+1 150 за сутки), 2 подводные лодки, 11 421 танк, 35 172 артсистемы, 23 737 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 25 боестолкновений в районе населенного пункта Сладкое и в сторону Варваровки, Гуляйполя. Три боестолкновения на данный момент продолжаются.

На Ореховском направлении враг семь раз тщетно пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Щербаки, Степовое и в сторону Малой Токмачки, Новоандреевки и Приморского. Нанес авиационный удар по району населенного пункта Новояковлевка.