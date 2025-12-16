РУС
Дроны РФ атаковали юг Одесщины: повреждена инфраструктура

Одесская область после обстрела

Российские войска днем 16 декабря осуществили очередную атаку ударными беспилотниками по югу Одесской области. Вследствие удара повреждены объекты гражданского и транспортного назначения.

Об этом глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня днем враг снова атаковал юг Одесщины ударными беспилотниками. К счастью, обошлось без пострадавших. Повреждены объекты гражданского и транспортного назначения", - написал он.

Отмечается, что все уполномоченные службы работают над устранением последствий атаки. Правоохранители документируют очередные военные преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

Одесская область (4028) дроны (5744)
