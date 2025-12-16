Дрони РФ атакували південь Одещини: пошкоджена інфраструктура

Російські війська вдень 16 грудня здійснили чергову атаку ударними безпілотниками по півдню Одеської області. Внаслідок удару пошкоджено об’єкти цивільного та транспортного призначення.

Про це очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні вдень ворог знову атакував південь Одещини ударними безпілотниками. На щастя, минулося без постраждалих. Пошкоджено об’єкти цивільного та транспортного призначення", - написав він.

Зазначається, що всі уповноважені служби працюють над усуненням наслідків атаки. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини росіян проти цивільного населення Одещини.

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