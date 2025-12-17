На фронте произошло 125 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 125 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
Сегодня российские войска нанесли 28 авиационных ударов, сбросив 82 управляемые авиабомбы. Кроме этого, привлекли к ударам 3145 дронов-камикадзе и осуществили 2233 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили три штурмовых действия оккупантов. Кроме того, враг осуществил 115 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых семь – из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Лиман, Одрадное, Долгенькое и в сторону населенного пункта Избицкое.
На Купянском направлении агрессор дважды проводил наступательные действия в сторону населенных пунктов Песчаное и Глушковка.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении российские захватчики 11 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Нововодяное, Колодязи, Дробышево, Новоселовка и в сторону населенного пункта Чернещина.
Четыре вражеских штурма отразили украинские защитники на Славянском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районах Серебрянки, Северска и Переездного.
На Краматорском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.
На Константиновском направлении 16 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Константиновки и Софиевки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 37 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки. В некоторых локациях бои не утихают до сих пор. По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 78 оккупантов, из них 42 – безвозвратно. Также украинские воины обезвредили танк, три артиллерийские системы, 35 БПЛА, шесть единиц автомобильной техники и наземный роботизированный комплекс. Кроме того, украинские защитники поразили 12 укрытий для личного состава и склад боеприпасов противника.
На Александровском направлении враг девять раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Сладкое, Привольное, Красногорское и в сторону Доброполья. Одно боевое столкновение продолжается.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении враг десять раз атаковал позиции наших защитников в районе Гуляйполя и в сторону Варваровки.
На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались наступать в районе Плавней, но получили отпор.
На Приднепровском направлении сегодня враг наступательных действий не проводил.
На остальных направлениях особых изменений не произошло.
