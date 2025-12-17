На фронте произошло 125 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 125 боевых столкновений.

Вражеские обстрелы

Сегодня российские войска нанесли 28 авиационных ударов, сбросив 82 управляемые авиабомбы. Кроме этого, привлекли к ударам 3145 дронов-камикадзе и осуществили 2233 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили три штурмовых действия оккупантов. Кроме того, враг осуществил 115 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых семь – из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Лиман, Одрадное, Долгенькое и в сторону населенного пункта Избицкое.

На Купянском направлении агрессор дважды проводил наступательные действия в сторону населенных пунктов Песчаное и Глушковка.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 11 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Нововодяное, Колодязи, Дробышево, Новоселовка и в сторону населенного пункта Чернещина.

Четыре вражеских штурма отразили украинские защитники на Славянском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районах Серебрянки, Северска и Переездного.

На Краматорском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении 16 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Константиновки и Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 37 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки. В некоторых локациях бои не утихают до сих пор. По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 78 оккупантов, из них 42 – безвозвратно. Также украинские воины обезвредили танк, три артиллерийские системы, 35 БПЛА, шесть единиц автомобильной техники и наземный роботизированный комплекс. Кроме того, украинские защитники поразили 12 укрытий для личного состава и склад боеприпасов противника.

На Александровском направлении враг девять раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Сладкое, Привольное, Красногорское и в сторону Доброполья. Одно боевое столкновение продолжается.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг десять раз атаковал позиции наших защитников в районе Гуляйполя и в сторону Варваровки.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались наступать в районе Плавней, но получили отпор.

На Приднепровском направлении сегодня враг наступательных действий не проводил.

На остальных направлениях особых изменений не произошло.