Враг на Волчанском направлении пытается прорвать оборону ВСУ, - бригада "Форпост"
Российские войска на Волчанском направлении пытаются прорвать оборону украинских сил, но эффективная работа БПЛА и фортификационные препятствия не дают им успеха.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал подполковник, начальник пресс-службы бригады "Форпост" Роман Коссе.
"Постоянно мы наблюдаем попытки прорвать где-то, найти слабые места в позициях ВСУ, но следует отметить, что обстановка немного стабилизировалась, потому что погодные условия уже позволяют больше вести разведку с помощью БПЛА", - сказал офицер.
Влияние погодных условий и изменения тактики оккупантов
Он добавил, что изменения в ситуации возможны из-за изменения погодных условий, в частности из-за заморозков.
Кроме того, войска оккупантов меняют тактику ведения боя на Волчанском направлении.
"Если в последние месяцы они пытались передвигаться небольшими пехотными группами, то сейчас они снова пытаются использовать мотоциклы, квадроциклы на некоторых направлениях. Преодолеть этот участок между ними и нами быстрее, навязать стрелковый бой", - отметил Коссе.
По его словам, захватчикам мешают как инженерные препятствия, так и украинские БПЛА. По словам представителя бригады "Форпост", именно дроны эффективно уничтожают легкую технику противника.
