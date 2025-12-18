Враг на Волчанском направлении пытается прорвать оборону ВСУ, - бригада "Форпост"

Российские войска на Волчанском направлении пытаются прорвать оборону украинских сил, но эффективная работа БПЛА и фортификационные препятствия не дают им успеха.

"Постоянно мы наблюдаем попытки прорвать где-то, найти слабые места в позициях ВСУ, но следует отметить, что обстановка немного стабилизировалась, потому что погодные условия уже позволяют больше вести разведку с помощью БПЛА", - сказал офицер.

Влияние погодных условий и изменения тактики оккупантов

Он добавил, что изменения в ситуации возможны из-за изменения погодных условий, в частности из-за заморозков.

Кроме того, войска оккупантов меняют тактику ведения боя на Волчанском направлении.

"Если в последние месяцы они пытались передвигаться небольшими пехотными группами, то сейчас они снова пытаются использовать мотоциклы, квадроциклы на некоторых направлениях. Преодолеть этот участок между ними и нами быстрее, навязать стрелковый бой", - отметил Коссе.

По его словам, захватчикам мешают как инженерные препятствия, так и украинские БПЛА. По словам представителя бригады "Форпост", именно дроны эффективно уничтожают легкую технику противника.