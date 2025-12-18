Ворог на Вовчанському напрямку намагається прорвати оборону ЗСУ, - бригада "Форпост"

Російські війська на Вовчанському напрямку намагаються прорвати оборону українських сил, але ефективна робота БпЛА та фортифікаційні перешкоди не дають їм успіху.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" розповів підполковник, начальник пресслужби бригади "Форпост" Роман Коссе.

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"Постійно ми спостерігаємо намагання прорвати десь, знайти слабкі місця в позиціях ЗСУ, але слід зазначити, що трохи стабілізувалася обстановка тому, що погодні умови вже дозволяють більше вести розвідку за допомогою БпЛА", - сказав офіцер.

Вплив погодних умов та зміни тактики окупантів

Він додав, що зміни у ситуації можливі через зміну погодних умов, зокрема через заморозки.

Крім того, війська окупантів змінюють тактику ведення бою на Вовчанському напрямку.

"Якщо вони в останні місяці намагалися малими піхотними групами пересуватися, то зараз вони знову намагаються використовувати мотоцикли, квадроцикли на деяких напрямках. Подолати цю ділянку між ними та нами більш швидше, нав'язати стрілецький бій", - зауважив Коссе.

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За його словами, загарбникам заважають як інженерні перешкоди, так і українські БпЛА. За словами представника бригади "Форпост", саме дрони ефективно знищують легку техніку противника.