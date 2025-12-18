На фронте зафиксировано 98 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 98 боевых столкновений.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности Волфино, Рыжовка, Рогизное, Голишевское, Поповка, Строительное, Малушино, Прогресс Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боевых столкновения с вражескими войсками. Кроме того, враг осуществил 56 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности четыре – из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три атаки противника вблизи Старицы и в направлении Охримовки. Одно боевое столкновеление продолжается до сих пор.

На Купянском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в направлениях населенных пунктов Куриловка, Песчаное, Петропавловка и Купянск.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила четыре атаки в сторону Червоного Става и в районах населенных пунктов Новоегоровка и Заречное. Одно сражение продолжается.

Две вражеские атаки отразили Силы обороны на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районах Серебрянки и Звановки.

На Краматорском направлении сегодня боевых столкновений не фиксировалось.

На Константиновском направлении враг осуществил 20 штурмовых действий в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Плещиевка, Русин Яр и в сторону Иванополья, Степановки и Софиевки. Два боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 35 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону Торецкого, Нового Шахово и Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 28 атак противника. Бои продолжаются в семи локациях.

На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Толстой, Александроград, Степовое, Вербовое, Красногорское, Злагода, Рыбное и в сторону населенных пунктов Ивановка, Лесное, Новое Запорожье. Силы обороны отразили девять вражеских штурмов, еще пять боестолкновений продолжаются. Авиаудар управляемой авиабомбой подверглось Лесное.

Боевые действия на юге

С начала суток на Гуляйпольском направлении наши защитники отразили семь атак оккупантов в районе Солодкого, Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья, еще три боевых столкновения продолжаются. Авиация противника нанесла удары по Гуляйполю и Терноватому.

На Ореховском направлении оккупанты осуществили одну атаку в направлении Новоандреевки. Противник сбросил авиабомбы на Балабино и Малокатериновку.

На Приднепровском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.