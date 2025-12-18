На фронті зафіксовано 98 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Костянтинівському напрямку, - Генштаб
З початку цієї доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 98 бойових зіткнень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Бойові дії на півночі
Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Волфине, Рижівка, Рогізне, Голишівське, Попівка, Будівельне, Малушине, Прогрес Сумської області.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося три бойових зіткнення з ворожими військами. Крім того, ворог здійснив 56 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.
Бойові дії на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали три атаки противника поблизу Стариці та в напрямку Охрімівки. Одне боєзіткнення триває дотепер.
На Куп’янському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників в напрямках населених пунктів Курилівка, Піщане, Петропавлівка та Куп’янськ.
Бойові дії на сході
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила чотири атаки у бік Червоного Ставу та в районах населених пунктів Новоєгорівка й Зарічне. Один бій триває.
Дві ворожі атаки відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районах Серебрянки та Званівки.
На Краматорському напрямку сьогодні боєзіткнень не фіксувалось.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 штурмових дій у районах населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр та у бік Іванопілля, Степанівки і Софіївки. Два боєзіткнення в даний час тривають.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 35 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Торецького, Нового Шахового й Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 28 атак противника. Бої тривають у семи локаціях.
На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Толстой, Олександроград, Степове, Вербове, Красногірське, Злагода, Рибне та у бік населених пунктів Іванівка, Лісне, Нове Запоріжжя. Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів, ще п’ять боєзіткнень тривають. Авіаудару керованою авіабомбою зазнало Лісне.
Бойові дії на півдні
З початку доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили сім атак окупантів в районі Солодкого, Гуляйполя та у бік Варварівки й Добропілля, ще три бойових зіткнення триває. Авіація противника завдала ударів по Гуляйполю та Тернуватому.
На Оріхівському напрямку окупанти здійснювали одну атаку в напрямку Новоандріївки. Противник скинув авіабомби на Балабине та Малокатеринівку.
На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.
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