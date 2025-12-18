Склад зберігання БпЛА та ППО рашистів уражено на окупованих територіях, - Генштаб ЗСУ. ВIДЕО
Сили оборони уразили низку об'єктів ППО, склад зберігання БпЛА та інші об'єкти російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
У ніч на 18 грудня українські захисники завдали ударів по ворожих об'єктах на окупованих територіях.
Окуповані Крим та Запорізька область
Зафіксовано влучання в радіолокаційну станцію 55Ж6 "Небо-У" в районі Гвардійського на ТОТ українського Криму.
Також під удар Сил оборони України у районі Приморська (ТОТ Запорізької області) потрапив склад ПММ підрозділу 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів. Ступінь завданих збитків уточнюється.
Окупована Донеччина
Атаковано склад зберігання БпЛА у Макіївці та зосередження живої сили загарбників 114 окремої мотострілецької бригади у Донецьку на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Втрати ворога уточнюються.
Інші атаки
Уточнено результати ураження 14 грудня 2025 року позиційного району підрозділу 568 зенітного ракетного полку противника у районі Раєвки Бєлгородської області РФ - підтверджено знищення воїнами 15 окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" двох пускових установок ЗРК С-400 з боєкомплектом.
Що передувало?
- Раніше в СБУ повідомили про удар по аеродрому Бельбек в окупованому Криму. Атаковано техніку на сотні мільйонів доларів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль