Склад зберігання БпЛА та ППО рашистів уражено на окупованих територіях, - Генштаб ЗСУ. ВIДЕО

Сили оборони уразили низку об'єктів ППО, склад зберігання БпЛА та інші об'єкти російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У ніч на 18 грудня українські захисники завдали ударів по ворожих об'єктах на окупованих територіях.

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Окуповані Крим та Запорізька область

Зафіксовано влучання в радіолокаційну станцію 55Ж6 "Небо-У" в районі Гвардійського на ТОТ українського Криму.

Також під удар Сил оборони України у районі Приморська (ТОТ Запорізької області) потрапив склад ПММ підрозділу 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів. Ступінь завданих збитків уточнюється.

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Окупована Донеччина

Атаковано склад зберігання БпЛА у Макіївці та зосередження живої сили загарбників 114 окремої мотострілецької бригади у Донецьку на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Втрати ворога уточнюються.

Інші атаки

Уточнено результати ураження 14 грудня 2025 року позиційного району підрозділу 568 зенітного ракетного полку противника у районі Раєвки Бєлгородської області РФ - підтверджено знищення воїнами 15 окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" двох пускових установок ЗРК С-400 з боєкомплектом.

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