Склад хранения БПЛА и ПВО рашистов поражен на оккупированных территориях, - Генштаб ВСУ. ВИДЕО

Силы обороны поразили ряд объектов ПВО, склад хранения БПЛА и другие объекты российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В ночь на 18 декабря украинские защитники нанесли удары по вражеским объектам на оккупированных территориях.

Оккупированные Крым и Запорожская область

Зафиксировано попадание в радиолокационную станцию 55Ж6 "Небо-У" в районе Гвардейского на ВОТ украинского Крыма.

Также под удар Сил обороны Украины в районе Приморска (ВОТ Запорожской области) попал склад ГСМ подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Оккупированная Донецкая область

Атакован склад хранения БПЛА в Макеевке и сосредоточение живой силы захватчиков 114 отдельной мотострелковой бригады в Донецке на временно оккупированных территориях Донецкой области. Потери врага уточняются.

Другие атаки

Уточнены результаты поражения 14 декабря 2025 года позиционного района подразделения 568 зенитного ракетного полка противника в районе Раевки Белгородской области РФ - подтверждено уничтожение воинами 15 отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" двух пусковых установок ЗРК С-400 с боекомплектом.

