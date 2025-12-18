СБУ нанесла удар по аэродрому Бельбек в оккупированном Крыму: под ударом техника на сотни миллионов долларов. ФОТО

В ночь на 18 декабря дроны ЦСО "А" СБУ успешно атаковали военные объекты РФ в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно отработали по объектам российской ПВО на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.

Что было поражено?

два комплекса дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" (цена одного — около $60-100 млн);

РЛС 92Н6, которая является составной частью зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" (ориентировочная цена для внутреннего рынка $30 млн, экспортная — $60 млн);

зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2" (ориентировочная цена для внутреннего рынка $12 млн, экспортная — $19 млн);

самолет МиГ-31 с полным боекомплектом (ориентировочная цена — $30–50 млн в зависимости от комплектации и вооружения).

