2 346 8

СБУ нанесла удар по аэродрому Бельбек в оккупированном Крыму: под ударом техника на сотни миллионов долларов. ФОТО

В ночь на 18 декабря дроны ЦСО "А" СБУ успешно атаковали военные объекты РФ в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно отработали по объектам российской ПВО на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.

Что было поражено?

  • два комплекса дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" (цена одного — около $60-100 млн);
  • РЛС 92Н6, которая является составной частью зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" (ориентировочная цена для внутреннего рынка $30 млн, экспортная — $60 млн);
  • зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2" (ориентировочная цена для внутреннего рынка $12 млн, экспортная — $19 млн);
  • самолет МиГ-31 с полным боекомплектом (ориентировочная цена — $30–50 млн в зависимости от комплектации и вооружения).

СБУ поразила технику рашистов в Крыму: сотни миллионов долларов ущерба
Просто познущались з ППО
18.12.2025 12:52 Ответить
Дуже файно, хлопці та девчата!
Як казав дід Опанас - ость тапка х...ня, москалики.
18.12.2025 12:53 Ответить
Коли туди вже фламінги почнуть прилітати?
18.12.2025 12:53 Ответить
Нащо фламінги (яких немає), коли цілком вистачає "фанери"?
18.12.2025 12:55 Ответить
Ну вот потому турки и хотят вернуть русне с-400. Она бесполезна в реальных условиях от слова СОВСЕМ
18.12.2025 12:55 Ответить
Турки брали с400 щоб не бути залежним від сша. Бо якщо сша не захочуть щоб пєтріоти стріляли, вони не будуть стріляти. А с400 хоч і гірше за пєтріоти, але таки стріляє без дозволу сша.
Але факт: турки були праві, коли не довіряли сша.
18.12.2025 13:06 Ответить
молодці!!!
18.12.2025 13:06 Ответить
18.12.2025 13:09 Ответить
 
 