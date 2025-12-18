СБУ вдарила по аеродрому Бельбек в окупованому Криму: під ударом техніка на сотні мільйонів доларів. ФОТО

У ніч на 18 грудня дрони ЦСО "А" СБУ успішно атакували військові об'єкти РФ в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно відпрацювали по складовим російської ППО на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

Що було уражено?

два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" (ціна одного — близько $60-100 млн);

РЛС 92Н6, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку $30 млн, експортна - $60 млн);

зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2" (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку $12 млн, експортна - $19 млн);

літак МіГ-31 із повним боєкомплектом (орієнтовна ціна — $30–50 млн в залежності від комплектації та озброєння).

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