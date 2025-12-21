Обстрелы Херсона и области 21 декабря: ранены три человека, повреждены дома
В течение 21 декабря войска РФ продолжали атаковать населенные пункты Херсонской области, в результате чего ранены три человека.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Херсон
- Около 17.00 российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. Пострадал 70-летний горожанин. Сотрудники полиции доставили его в больницу. Предварительно у пострадавшего минно-взрывная травма. Продолжается дообследование.
- Сотрудники полиции доставили в больницу двух херсонцев, которых атаковал вражеский беспилотник в Днепровском районе Херсона около 19.15. 27-летняя женщина и мужчина 35 лет получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим и проводят дообследование.
Инженерное
- Сегодня около 14.00 российские оккупанты били по Инженерному. Повреждены, по меньшей мере, 2 частных дома и многоэтажка. Разбиты крыши, около 40 окон и линия электросетей.
