РУС
Новости обстрелы Херсонщины
125 1

Обстрелы Херсона и области 21 декабря: ранены три человека, повреждены дома

херсонщина,инженерное

В течение 21 декабря войска РФ продолжали атаковать населенные пункты Херсонской области, в результате чего ранены три человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Херсон

  • Около 17.00 российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. Пострадал 70-летний горожанин. Сотрудники полиции доставили его в больницу. Предварительно у пострадавшего минно-взрывная травма. Продолжается дообследование.
  • Сотрудники полиции доставили в больницу двух херсонцев, которых атаковал вражеский беспилотник в Днепровском районе Херсона около 19.15. 27-летняя женщина и мужчина 35 лет получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим и проводят дообследование.

Инженерное

  • Сегодня около 14.00 российские оккупанты били по Инженерному. Повреждены, по меньшей мере, 2 частных дома и многоэтажка. Разбиты крыши, около 40 окон и линия электросетей.

Обстрел Инженерного в Херсонской области
Херсон (3197) Херсонская область (5445) Херсонский район (720) Инженерное (7)
Коли вже..... Коли вже 3D мультики з кадрами як Фламіндічі 👛👾🛬🛩️🚀✈️ розносять центр москви .......
показать весь комментарий
21.12.2025 22:16 Ответить
 
 