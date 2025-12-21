Обстріли Херсона та області 21 грудня: поранено трьох людей, пошкоджено будинки

Упродовж 21 грудня війська РФ продовжували атакувати населені пункти Херсонської області, внаслідок чого поранено трьох людей.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Херсон

Близько 17.00 російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. Постраждав 70-річний містянин. Співробітники поліції доставили його до лікарні. Попередньо в потерпілого мінно-вибухова травма. Триває дообстеження.

Співробітники поліції доставили до лікарні двох херсонців, яких атакував ворожий безпілотник у Дніпровському районі Херсона близько 19.15. 27-річна жінка та чоловік 35 років дістали мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Медики надають необхідну допомогу потерпілим та проводять дообстеження.

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Інженерне

Сьогодні близько 14.00 російські окупанти били по Інженерному. Пошкоджено щонайменше 2 приватних будинки та багатоповерхівку. Побито дахи, близько 40 вікон та лінію електромереж.

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