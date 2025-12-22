Трамп и руководство Пентагона выступят с заявлением после брифинга разведки

23 декабря президент США Дональд Трамп вместе с главой Пентагона Пит Хегсет и командующим ВМС Джоном Феланом обратятся к прессе после совещания с разведкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Белом доме.

Тематика обращения пока неизвестна

Причину своего выступления президент США пока не сообщил. За час до публичного обращения он заслушает закрытый брифинг от американской разведки.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что Трамп может объявить о начале военной операции против Венесуэлы. Однако в своем обращении 18 декабря президент США ни разу не упомянул эту страну.

С сентября, после расширения военного присутствия у побережья Венесуэлы, США наносят удары по судам, которые, по заявлению американской стороны, причастны к наркоторговле.

