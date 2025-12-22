РУС
Трамп и руководство Пентагона выступят с заявлением после брифинга разведки

Трамп и глава Пентагона о безопасности США: совместное заявление

23 декабря президент США Дональд Трамп вместе с главой Пентагона Пит Хегсет и командующим ВМС Джоном Феланом обратятся к прессе после совещания с разведкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Белом доме.

Тематика обращения пока неизвестна

Причину своего выступления президент США пока не сообщил. За час до публичного обращения он заслушает закрытый брифинг от американской разведки.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что Трамп может объявить о начале военной операции против Венесуэлы. Однако в своем обращении 18 декабря президент США ни разу не упомянул эту страну.

С сентября, после расширения военного присутствия у побережья Венесуэлы, США наносят удары по судам, которые, по заявлению американской стороны, причастны к наркоторговле.

+10
Клоуни. З них сміється вся планета. США замість бути серйозною країною перетворилась в шапіто
22.12.2025 10:16 Ответить
+8
Буде чергова порція маразму.
22.12.2025 10:16 Ответить
+6
Рудий дурко готується бамбіть Венесуелу ? Ну нарешті США знайшли собі гідного суперника .))
22.12.2025 10:18 Ответить
Влуплять в два голоси по Мадуро
22.12.2025 10:16 Ответить
Клоуни. З них сміється вся планета. США замість бути серйозною країною перетворилась в шапіто
22.12.2025 10:16 Ответить
22.12.2025 10:35 Ответить
Буде чергова порція маразму.
22.12.2025 10:16 Ответить
Рудий дурко готується бамбіть Венесуелу ? Ну нарешті США знайшли собі гідного суперника .))
22.12.2025 10:18 Ответить
Як? без DJ????
22.12.2025 10:21 Ответить
Мабуть ще якусь війну Трамп зупинив, чи може бути заява про чергове "останнє китайське трампівське попередження" 🤔
22.12.2025 10:25 Ответить
22.12.2025 10:26 Ответить
І які ж це суди причетні до наркоторгівлі?
22.12.2025 10:27 Ответить
Черговий "білий шум" від старого уї@ана.
22.12.2025 10:28 Ответить
"діл блиизка як ніколи" ? довб й б
22.12.2025 10:28 Ответить
Заява Трампона : ≪Поки діє безтерміновий дедлайн для ******* , ми влупимо по вінісуелі≫
22.12.2025 10:31 Ответить
УВАГА! ТРАМП ВИСТУПИТЬ З ДОЛЕНОСНОЮ ЗАЯВОЮ.

Інсайдери зазначають, що ймовірніше за все, трамп оголосить про початок реформи в армійських вбиральнях: з 1 січня 2026 року солдатам геям буде заборонено заходити в чоловічі вбиральні.
22.12.2025 10:32 Ответить
Надеюсь что Трамп заявит что подписал с Путиным очень хорошую сделку в виде совместного некролога.
22.12.2025 10:35 Ответить
ця війна ніколи б не почалась, якби я був президентом!
Мадуро: WTF?

Трамп: це буде чудова війна, найкраща з усіх, сама чудова.
22.12.2025 10:54 Ответить
Вангую: «я закінчив 150 воєн які почали демократи і Байден особисто, якби я був президентом, то Байден би не був.» І все це по колу 105 разів, психіатрія..
22.12.2025 11:17 Ответить
Ему сейчас щемят яйки по делу Эпштейна и срочно необходимо создать шум, пыль и ИБД с умным видом и нулевым эффектом.как обычно.
22.12.2025 11:29 Ответить
 
 