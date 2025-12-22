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Трамп і керівництво Пентагону виступлять із заявою після брифінгу розвідки
23 грудня президент США Дональд Трамп разом із главою Пентагону Пітом Гегсетом та командувачем ВМС Джоном Феланом звернуться до преси після наради з розвідкою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Білому дому.
Тематика звернення поки невідома
Причину свого виступу президент США наразі не повідомив. За годину до публічного звернення він заслухає закритий брифінг від американської розвідки.
Минулого тижня ЗМІ повідомляли, що Трамп може оголосити про початок воєнної операції проти Венесуели. Проте у своєму зверненні 18 грудня президент США жодного разу не згадав цю країну.
З вересня, після розширення військової присутності біля узбережжя Венесуели, США завдають удари по судах, які, за заявою американської сторони, причетні до наркоторгівлі.
Топ коментарі
+12 Михайло Иляш
показати весь коментар22.12.2025 10:16 Відповісти Посилання
+10 Сергей Сергей #530107
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+8 Леонид Тищенко #456549
показати весь коментар22.12.2025 10:18 Відповісти Посилання
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