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Новини Заяви Трампа
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Трамп і керівництво Пентагону виступлять із заявою після брифінгу розвідки

Трамп та глава Пентагону про безпеку США: спільна заява

23 грудня президент США Дональд Трамп разом із главою Пентагону  Пітом Гегсетом та командувачем ВМС Джоном Феланом звернуться до преси після наради з розвідкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Білому дому.

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Тематика звернення поки невідома

Причину свого виступу президент США наразі не повідомив. За годину до публічного звернення він заслухає закритий брифінг від американської розвідки.

Минулого тижня ЗМІ повідомляли, що Трамп може оголосити про початок воєнної операції проти Венесуели. Проте у своєму зверненні 18 грудня президент США жодного разу не згадав цю країну.

З вересня, після розширення військової присутності біля узбережжя Венесуели, США завдають удари по судах, які, за заявою американської сторони, причетні до наркоторгівлі.

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Автор: 

США (26898) Трамп Дональд (9046) Гегсет Піт (152)
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Топ коментарі
+12
Клоуни. З них сміється вся планета. США замість бути серйозною країною перетворилась в шапіто
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22.12.2025 10:16 Відповісти
+10
Буде чергова порція маразму.
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22.12.2025 10:16 Відповісти
+8
Рудий дурко готується бамбіть Венесуелу ? Ну нарешті США знайшли собі гідного суперника .))
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22.12.2025 10:18 Відповісти

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