РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8494 посетителя онлайн
Новости Боевые действия на востоке Боевые действия на юге
198 1

Россияне больше всего атакуют на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб ВСУ. КАРТА

Что происходит на фронте? Сводка Генштаба

В течение 24 декабря 2025 года произошло 151 боевое столкновение Сил обороны с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Удары РФ по Украине

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли один ракетный и 80 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 193 управляемые авиабомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 6393 дрона-камикадзе и осуществили 4015 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 88 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности это Уланово, Нововасильевка Сумской области; Тихое Днепропетровской области; Зализнычное, Терноватое, Воздвижовка, Луговское, Варваровка, Цветково, Прилуки, Гуляйполе, Запорожье, Новоданиловка, Новояковловка Запорожской области.

Поражение врага

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и два пункта управления БПЛА противника.

Читайте: Заявления Герасимова о "прорыве" россиян в Лимане - фейк, - Третий армейский корпус

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боестолкновения. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросил шесть авиабомб, осуществил 140 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

Что происходит на фронте? Сводка Генштаба

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанские Хутора, Двуречанское и в сторону Избицкого, Григоровки и Колодязного.

Что происходит на фронте? Сводка Генштаба

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Купянска.

Что происходит на фронте? Сводка Генштаба

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоселовка, Новоегоровка, Ставки, Дробышево, Шандриголово и в сторону Лимана.

Что происходит на фронте? Сводка Генштаба

На Славянском направлении, в районах Северска, Дроновки и в направлении Резниковки, противник шесть раз атаковал позиции наших войск.

Что происходит на фронте? Сводка Генштаба

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

Что происходит на фронте? Сводка Генштаба

На Константиновском направлении враг осуществил 16 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Софиевка, Клебан-Бык, Русин Яр и в направлении Иванополья.

Что происходит на фронте? Сводка Генштаба

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора вблизи населенных пунктов Ивановка, Родинское, Червоный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое, Сухецкое, Мирноград, Покровск, Дачное, Филия и в направлениях Гришино и Нового Шахово.

Что происходит на фронте? Сводка Генштаба

На Александровском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Зеленый Гай, Александроград, Вишневое, Рыбное, Злагода, Красногорское и Привольное.

Что происходит на фронте? Сводка Генштаба

На Гуляйпольском направлении враг 21 раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Сладкое и Гуляйполе.

Что происходит на фронте? Сводка Генштаба

На Ореховском направлении противник один раз пытался прорвать нашу оборону в направлении Павловки, получил отпор.

Что происходит на фронте? Сводка Генштаба

На Приднепровском направлении три вражеские атаки закончились для оккупантов безрезультатно.

Что происходит на фронте? Сводка Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Читайте: Килзоны на фронте могут достигать 30 км, - Нацгвардия

Автор: 

Генштаб ВС (7415) боевые действия (5355)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нам *****, в нас Різдво і шашлики, внесіть в календар!
показать весь комментарий
25.12.2025 08:31 Ответить
 
 