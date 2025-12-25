Россияне больше всего атакуют на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб ВСУ. КАРТА

В течение 24 декабря 2025 года произошло 151 боевое столкновение Сил обороны с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ

Удары РФ по Украине

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли один ракетный и 80 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 193 управляемые авиабомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 6393 дрона-камикадзе и осуществили 4015 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 88 – из реактивных систем залпового огня.



Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности это Уланово, Нововасильевка Сумской области; Тихое Днепропетровской области; Зализнычное, Терноватое, Воздвижовка, Луговское, Варваровка, Цветково, Прилуки, Гуляйполе, Запорожье, Новоданиловка, Новояковловка Запорожской области.

Поражение врага

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и два пункта управления БПЛА противника.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боестолкновения. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросил шесть авиабомб, осуществил 140 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанские Хутора, Двуречанское и в сторону Избицкого, Григоровки и Колодязного.

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоселовка, Новоегоровка, Ставки, Дробышево, Шандриголово и в сторону Лимана.

На Славянском направлении, в районах Северска, Дроновки и в направлении Резниковки, противник шесть раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг осуществил 16 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Софиевка, Клебан-Бык, Русин Яр и в направлении Иванополья.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора вблизи населенных пунктов Ивановка, Родинское, Червоный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое, Сухецкое, Мирноград, Покровск, Дачное, Филия и в направлениях Гришино и Нового Шахово.

На Александровском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Зеленый Гай, Александроград, Вишневое, Рыбное, Злагода, Красногорское и Привольное.

На Гуляйпольском направлении враг 21 раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Сладкое и Гуляйполе.

На Ореховском направлении противник один раз пытался прорвать нашу оборону в направлении Павловки, получил отпор.

На Приднепровском направлении три вражеские атаки закончились для оккупантов безрезультатно.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

