Вопрос безопасности людей: Ассоциация прифронтовых городов и громад призвала правительство не допустить повышения тарифов на распределение газа

Ассоциация прифронтовых городов и громад обратилась к правительству с призывом не допустить повышения тарифов на распределение газа для предприятий, которое предусмотрено решением НКРЭКУ уже с 1 января следующего года.

Соответствующее обращение направлено в Кабинет Министров Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным АПМГ, увеличение тарифов приведет к росту расходов предприятий теплоснабжения и вызовет их убыточность. Ведь сегодня в ряде громад действующий тариф уже покрывает только 50% фактической себестоимости тепловой энергии.

По мнению главы Ассоциации, мэра Харькова Игоря Терехова, любая дополнительная финансовая нагрузка на предприятия тепловой энергетики неизбежно ложится на местные бюджеты, которые и без того работают в режиме жесткой экономии. В условиях военного положения и сложного отопительного сезона принятие соответствующего решения может привести к ухудшению условий проживания людей, усилению социальной напряженности и осложнению прохождения отопительного сезона.

"Для прифронтовых громад теплоснабжение – это вопрос не комфорта, а безопасности и жизни людей. Мы одновременно обеспечиваем прохождение отопительного сезона, восстанавливаем разрушенную инфраструктуру и усиливаем защиту объектов энергетики. В таких условиях любое повышение тарифов создает критические риски для всей системы жизнеобеспечения", – отметил Терехов.

Ассоциация прифронтовых городов и громад призывает правительство ввести мораторий на повышение тарифов на распределение природного газа на период действия военного положения и рассмотреть дополнительные механизмы государственной поддержки предприятий тепловой энергетики прифронтовых общин, в частности, компенсацию роста расходов в зонах повышенных рисков безопасности.

"Фактически нас ставят перед выбором: либо мы сохраним финансовую стабильность коммунальных предприятий и обеспечим способность громад пройти эту зиму, либо будем вынуждены отнимать ресурсы у восстановления, безопасности и устойчивости. Для прифронтовых территорий это может иметь чрезвычайно серьезные социальные и гуманитарные последствия", - подчеркнул Терехов.

АПМГ ценит усилия правительства в поддержке прифронтовых регионов и рассчитывает, что для решения ситуации будет найдено взвешенное государственное решение.

