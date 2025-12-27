Кабмин разрешил продажу безрецептурных лекарств на автозаправках
Кабинет Министров разрешил продавать безрецептурные лекарства на автозаправочных станциях.
Об этом 26 декабря сообщило Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.
Условия торговли лекарствами
Продавать безрецептурные лекарства в помещениях автозаправочных станций можно на основании лицензии при условии:
- соблюдение условий хранения лекарств;
- если прием и контроль качества лекарств будет обеспечивать уполномоченный фармацевтический специалист, ответственный за систему качества лекарств;
- обустройство в помещении АЗС зоны для надлежащего хранения лекарств отдельно от других товаров.
Разрешена также торговля безрецептурными лекарствами в помещениях АЗС через вендинговые автоматы, при условии соблюдения требований по хранению и входному контролю лекарств.
Цель изменений
"Цель изменений – снизить цены на безрецептурные лекарства, сделать их более доступными там, где аптеки работают нестабильно или отсутствуют. К тому же, сети АЗС имеют технические возможности для стабильной работы в условиях отключений электроснабжения", – пояснили в Минздраве.
