РУС
Новости Продажа на АЗС
961 15

Кабмин разрешил продажу безрецептурных лекарств на автозаправках

ліки

Кабинет Министров разрешил продавать безрецептурные лекарства на автозаправочных станциях.

Об этом 26 декабря сообщило Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Условия торговли лекарствами

Продавать безрецептурные лекарства в помещениях автозаправочных станций можно на основании лицензии при условии:

  • соблюдение условий хранения лекарств;
  • если прием и контроль качества лекарств будет обеспечивать уполномоченный фармацевтический специалист, ответственный за систему качества лекарств;
  • обустройство в помещении АЗС зоны для надлежащего хранения лекарств отдельно от других товаров.

Разрешена также торговля безрецептурными лекарствами в помещениях АЗС через вендинговые автоматы, при условии соблюдения требований по хранению и входному контролю лекарств.

Цель изменений

"Цель изменений – снизить цены на безрецептурные лекарства, сделать их более доступными там, где аптеки работают нестабильно или отсутствуют. К тому же, сети АЗС имеют технические возможности для стабильной работы в условиях отключений электроснабжения", – пояснили в Минздраве.

Автор: 

АЗС (399) Кабмин (14178) лекарства (1249) Минздрав (4928)
Топ комментарии
+6
А в чому проблема? Не треба не купуй. Ніби хтось заставляє)) Усюди в світі вже давно на заправках продають речі першою необхідності. Інтересно як ти в дорозі в 3 ранку будеш таблетки шукати по аптеках коли голова затріщать
27.12.2025 02:48 Ответить
+4
особисто я хочу швидко заправити пальне і поїхати
--------

Дивні претензії, ну а хтось хоче кави сербнути і щось гаряче перекусити
27.12.2025 01:33 Ответить
+4
то ******** в кав'ярню..

я ж не вимагаю в кав'ярнях пальне

а каву і бутер на окремих касах..якщо вже так жрати хочете
27.12.2025 01:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
тепер АЗС на аптеки перетворяться.. на додачу до - "скуштуйте смачного бургера и чи випийте каву" ..та йдіть нах бл

і так вже задовбали своїми бургерами

27.12.2025 01:22 Ответить
--------

Дивні претензії, ну а хтось хоче кави сербнути і щось гаряче перекусити
27.12.2025 01:33 Ответить
я ж не вимагаю в кав'ярнях пальне

а каву і бутер на окремих касах..якщо вже так жрати хочете
27.12.2025 01:37 Ответить
----------

Логічно, хочете ще води купити - йдіть в магазин. А магазини конкретно під щось зробити, хочете цукерок - йдіть в кондитерську, хочете пива - йдіть в лікеро-горілчаний, хочете хліба - йдіть борошна купіть і самі печіть

І взагалі, йдіть геть звідси, у нас і так проблем вистачає, а ви ще купувати приперлися. Совкова логіка, дивно, що у когось ще за 30-40 років збереглася
27.12.2025 01:48 Ответить
відкрий бургерну в аптеці
27.12.2025 01:53 Ответить
Ага. Або в операційній. А краще в морзі.

27.12.2025 02:20 Ответить
27.12.2025 01:56 Ответить
27.12.2025 02:48 Ответить
То потерпілий від черг на касу походу. 😁
Йому не доходить, що на одного нікудишку, якому тільки палива залити, знайдеться десяток тих, хто ще візьме каву та бургер. Що для бізнесу простіше забити *** на одного скиглія ніж втратити виручку від десятьох клієнтів.
27.12.2025 04:12 Ответить
а якщо дебіл і не маєш - то терпи
27.12.2025 08:31 Ответить
Тепер можна дозволити і продаж кави.
27.12.2025 01:31 Ответить
А раніше які проблеми були? Валерина, магне В6 та пластирі продаються в будь-якому АТБ. Дивно. На рівному місці проблему створити і героїчний пошук рішень.
27.12.2025 01:35 Ответить
на сaмому ділі це не погано,
ліки самі необхідні людям - хліб, молоко повинні бути в любій конторі,
яка відкрита... - і на заправці теж,
це обзивається minimarket...
27.12.2025 02:02 Ответить
Рідко де в світі заправки торгують чимось,крім пального(це інфа для дебіла,що не злазив з дивана,та й авто не має). ПММ- небезпечні речовини,тому скупчення людей на заправці дуже небажане. Якщо ні-то відкривайте заправки у супермаркетах,буде українське ноу-хау.
27.12.2025 08:38 Ответить
 
 