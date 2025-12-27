Кабмин разрешил продажу безрецептурных лекарств на автозаправках

Кабинет Министров разрешил продавать безрецептурные лекарства на автозаправочных станциях.

Об этом 26 декабря сообщило Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Условия торговли лекарствами

Продавать безрецептурные лекарства в помещениях автозаправочных станций можно на основании лицензии при условии:

соблюдение условий хранения лекарств;

если прием и контроль качества лекарств будет обеспечивать уполномоченный фармацевтический специалист, ответственный за систему качества лекарств;

обустройство в помещении АЗС зоны для надлежащего хранения лекарств отдельно от других товаров.

Разрешена также торговля безрецептурными лекарствами в помещениях АЗС через вендинговые автоматы, при условии соблюдения требований по хранению и входному контролю лекарств.

Читайте также: В Украине усовершенствовали систему государственной регистрации лекарств. Для чего это нужно?

Цель изменений

"Цель изменений – снизить цены на безрецептурные лекарства, сделать их более доступными там, где аптеки работают нестабильно или отсутствуют. К тому же, сети АЗС имеют технические возможности для стабильной работы в условиях отключений электроснабжения", – пояснили в Минздраве.

Читайте также: Бесплатные медосмотры для украинцев в возрасте от 40 лет: В Минздраве рассказали, как будет действовать программа