Кабмін дозволив продаж безрецептурних ліків на автозаправках

Кабінет Міністрів дозволив продавати безрецептурні ліки на автозаправних станціях.

Про це 26 грудня повідомило Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

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Умови торгівлі ліками

Продавати безрецептурні ліки у приміщеннях автозаправних станцій можна на підставі ліцензії за умови:

дотримання умов зберігання ліків;

якщо приймання та контроль якості ліків забезпечуватиме уповноважений фармацевтичний фахівець, відповідальний за систему якості ліків;

облаштування в приміщенні АЗС зони для належного зберігання ліків окремо від інших товарів.

Дозволена також торгівля безрецептурними ліками в приміщеннях АЗС через вендингові автомати, за умови дотримання вимог щодо зберігання та вхідного контролю ліків.

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Мета змін

"Мета змін – знизити ціни на безрецептурні ліки, зробити їх доступнішими там, де аптеки працюють нестабільно або відсутні. До того ж, мережі АЗС мають технічні можливості для стабільної роботи в умовах відключень електропостачання", - пояснили у МОЗ.

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