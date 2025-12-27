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Кабмін дозволив продаж безрецептурних ліків на автозаправках
Кабінет Міністрів дозволив продавати безрецептурні ліки на автозаправних станціях.
Про це 26 грудня повідомило Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
Умови торгівлі ліками
Продавати безрецептурні ліки у приміщеннях автозаправних станцій можна на підставі ліцензії за умови:
- дотримання умов зберігання ліків;
- якщо приймання та контроль якості ліків забезпечуватиме уповноважений фармацевтичний фахівець, відповідальний за систему якості ліків;
- облаштування в приміщенні АЗС зони для належного зберігання ліків окремо від інших товарів.
Дозволена також торгівля безрецептурними ліками в приміщеннях АЗС через вендингові автомати, за умови дотримання вимог щодо зберігання та вхідного контролю ліків.
Мета змін
"Мета змін – знизити ціни на безрецептурні ліки, зробити їх доступнішими там, де аптеки працюють нестабільно або відсутні. До того ж, мережі АЗС мають технічні можливості для стабільної роботи в умовах відключень електропостачання", - пояснили у МОЗ.
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я ж не вимагаю в кав'ярнях пальне
а каву і бутер на окремих касах..якщо вже так жрати хочете
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Дивні претензії, ну а хтось хоче кави сербнути і щось гаряче перекусити