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Новини Продаж ліків на АЗС
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Кабмін дозволив продаж безрецептурних ліків на автозаправках

ліки

Кабінет Міністрів дозволив продавати безрецептурні ліки на автозаправних станціях.

Про це 26 грудня повідомило Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

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Умови торгівлі ліками

Продавати безрецептурні ліки у приміщеннях автозаправних станцій можна на підставі ліцензії за умови:

  • дотримання умов зберігання ліків;
  • якщо приймання та контроль якості ліків забезпечуватиме уповноважений фармацевтичний фахівець, відповідальний за систему якості ліків;
  • облаштування в приміщенні АЗС зони для належного зберігання ліків окремо від інших товарів.

Дозволена також торгівля безрецептурними ліками в приміщеннях АЗС через вендингові автомати, за умови дотримання вимог щодо зберігання та вхідного контролю ліків.

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Мета змін

"Мета змін – знизити ціни на безрецептурні ліки, зробити їх доступнішими там, де аптеки працюють нестабільно або відсутні. До того ж, мережі АЗС мають технічні можливості для стабільної роботи в умовах відключень електропостачання", - пояснили у МОЗ.

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Автор: 

АЗС (2019) Кабмін (14264) ліки (1378) МОЗ (5311)
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Топ коментарі
+8
А в чому проблема? Не треба не купуй. Ніби хтось заставляє)) Усюди в світі вже давно на заправках продають речі першою необхідності. Інтересно як ти в дорозі в 3 ранку будеш таблетки шукати по аптеках коли голова затріщать
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27.12.2025 02:48 Відповісти
+6
то ******** в кав'ярню..

я ж не вимагаю в кав'ярнях пальне

а каву і бутер на окремих касах..якщо вже так жрати хочете
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27.12.2025 01:37 Відповісти
+4
особисто я хочу швидко заправити пальне і поїхати
--------

Дивні претензії, ну а хтось хоче кави сербнути і щось гаряче перекусити
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27.12.2025 01:33 Відповісти

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