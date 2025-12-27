Зеленский: Вопросы языка и религии в мирном плане базируются на нормах ЕС
Культурные аспекты мирного плана, в частности вопросы языка и религии, обсуждаются исключительно в рамках норм и законодательства Европейского Союза.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
Украина опирается на правила ЕС
По словам Зеленского, украинская позиция в вопросах языка и религии является четко аргументированной и опирается на европейские правила и ценности. Именно такой подход Украина использует при обсуждении всех чувствительных гуманитарных и культурных аспектов в рамках мирного плана.
"Мы в этом плане абсолютно аргументированно ссылаемся на правила Европейского Союза. На правила и законы Европейского Союза. Потому что мы являемся будущим членом Европейского Союза. Именно в таком формате мы все обсуждаем. И соответствующие вопросы, которые вы задаете, мы также обсуждаем именно в этом формате", - сказал глава государства.
- Напомним, что также президент рассказал, что мирный план предусматривает большой блок по восстановлению Украины и созданию дорожной карты процветания до 2040 года с участием США.
єс - мультикультурний євросовок з ісламізацією та знищенням етнічних європейців.
https://archive.org/details/withopengates_201709
У нас випали цілі століття державності. Навіть не було своїх національних представників, не було автономності в імперіях, не було свого парламенту і законодавства ( від часів падіння Гетьманщини, ) . Для порівняння - ті ж Норвежці і Шведи мали власні парламенти, церкви, не мали заборони власного друку і вистав і народних пісень.
Тобто: кацапська церква, мова, підручники з історії...
Від українофобів з кагалу міндіч95 ви чекаєте щось іншого ????
Ти ще згадай, що нас ось-ось приймуть в НАТО...
а воно нам вигідне? нам треба тотальне домінування української мови та української церкви.
Знову нас хочуть обдурити облудними приказками і заманухами,..
...
ЕС настільки толерастний що нездатен навіть юридично визначити своїх ворогів і свої небезпеки ( агресивна ісламізація, індусістська антисанітарізація тощо тощо )
Щоб населення не розбіглося а було приспане як 24.02.22 по всім напрямкам.
Горе тому хто цього не бачить і не готується до варіантів подій...
Прокляття тому хто закриває очі населенню, присипляє сатанинським Марафоном !!
Зважаючи на нашу территорію, природні ресурси, продовольчі ресурси, залишки промислового потенціалу, залишки населення, ІТ і т.д. нам виставлять дуже
Потужнібагатто вимог. І все має бути підписано, ратифіковано, інкорпоровано в Закон України... Тобто в наших умовах не буде халяви, яка дала економічний стрибок Полякам та шалені дотації Угорцям.
Буде нищівна законодавча база, щоб ми не були домінуючим конкурентом, + щоб новий 10 мільонів людей не сіли на велфєр европейських патняків податків
Потужно