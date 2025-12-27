Зеленский: Вопросы языка и религии в мирном плане базируются на нормах ЕС

Культурные аспекты мирного плана, в частности вопросы языка и религии, обсуждаются исключительно в рамках норм и законодательства Европейского Союза.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Украина опирается на правила ЕС

По словам Зеленского, украинская позиция в вопросах языка и религии является четко аргументированной и опирается на европейские правила и ценности. Именно такой подход Украина использует при обсуждении всех чувствительных гуманитарных и культурных аспектов в рамках мирного плана.

"Мы в этом плане абсолютно аргументированно ссылаемся на правила Европейского Союза. На правила и законы Европейского Союза. Потому что мы являемся будущим членом Европейского Союза. Именно в таком формате мы все обсуждаем. И соответствующие вопросы, которые вы задаете, мы также обсуждаем именно в этом формате", - сказал глава государства.

