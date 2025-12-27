РУС
Зеленский: Вопросы языка и религии в мирном плане базируются на нормах ЕС

зеленський

Культурные аспекты мирного плана, в частности вопросы языка и религии, обсуждаются исключительно в рамках норм и законодательства Европейского Союза.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Украина опирается на правила ЕС

По словам Зеленского, украинская позиция в вопросах языка и религии является четко аргументированной и опирается на европейские правила и ценности. Именно такой подход Украина использует при обсуждении всех чувствительных гуманитарных и культурных аспектов в рамках мирного плана.

"Мы в этом плане абсолютно аргументированно ссылаемся на правила Европейского Союза. На правила и законы Европейского Союза. Потому что мы являемся будущим членом Европейского Союза. Именно в таком формате мы все обсуждаем. И соответствующие вопросы, которые вы задаете, мы также обсуждаем именно в этом формате", - сказал глава государства.

  • Напомним, что также президент рассказал, что мирный план предусматривает большой блок по восстановлению Украины и созданию дорожной карты процветания до 2040 года с участием США.

Читайте также: Русский язык больше не защищен в Украине: Рада исключила его из текста Европейской хартии языков

Топ комментарии
+16
не буде російської мови в Україні і нам байдуже на норми ЄС
27.12.2025 19:05 Ответить
+13
і російської церкви не буде в Україні!
27.12.2025 19:08 Ответить
+12
Якщоьтреба підмахнути рашистам - посилайся на норми Європейського Союзу, який не знає що таке війна і кацапи.
27.12.2025 19:07 Ответить
поки народ сам не перестане ходити в уп мп, і не перестане триндіти кацапською - будеш терпіти, бо ЗАКОН
27.12.2025 19:15 Ответить
По ЗАКОНУ в нас ніякої упц мп нема.
27.12.2025 20:05 Ответить
добре. чому церкви працюють? що там поліція каже?
27.12.2025 20:12 Ответить
А що скаже поліція, якщо рпц, яка продовжує називати себе упц, знаходиться під захистом ВР та ОП?
27.12.2025 20:16 Ответить
скаже що "По ЗАКОНУ в нас ніякої упц мп нема."
27.12.2025 20:17 Ответить
Кому це "вам" байдужі європейські норми ?
27.12.2025 19:17 Ответить
мені

єс - мультикультурний євросовок з ісламізацією та знищенням етнічних європейців.

https://archive.org/details/withopengates_201709
27.12.2025 19:21 Ответить
я в Україні
27.12.2025 19:43 Ответить
віримо, віримо повністю на 100%. це старлінк з нідерландів.
показать весь комментарий
VPN, є така технологія.
показать весь комментарий
ага, вас таких втікачиків 10 млн. всі під ВПНом, 100%
показать весь комментарий
хахаха, можу хоч в японію чи сша "втікти", ліл
показать весь комментарий
Ми поки не в ЄС. І чи будемо. Мультікультурність, толерантність і політкоректність перетворили Європу на такий собі гуртожиток, де поруч живе або фанат релігії, або дикун з племені, або наркоділець. Вони не інтегруються в європейську культуру. Так само поводять себе московити. і їхня РПЦ в Україні.
27.12.2025 19:52 Ответить
Абсолютно вірно.
показать весь комментарий
Ми в ЄС?
показать весь комментарий
І єврея малороса президентом в Україні більше ніколи не буде!
показать весь комментарий
Не зарікайтесь. Дурість українців, такого собі населення територій, безмежна.
показать весь комментарий
Абсолютно вірно!
У нас випали цілі століття державності. Навіть не було своїх національних представників, не було автономності в імперіях, не було свого парламенту і законодавства ( від часів падіння Гетьманщини, ) . Для порівняння - ті ж Норвежці і Шведи мали власні парламенти, церкви, не мали заборони власного друку і вистав і народних пісень.
27.12.2025 20:11 Ответить
: норвежці і шведи в Кальмарській Унії з Данією, де мали єдиного короля за всіх. Потім їм доречі шведи накостиляли, разом з фінами та славетними конунгами Карлом 11 , Карлом 12
показать весь комментарий
Знов КАКАЯ РАЗНИЦА?
показать весь комментарий
Саме так. І блаЗЄнський знову посилається невідомо на що.

Тобто: кацапська церква, мова, підручники з історії...
показать весь комментарий
о , можна собі уявити скільки вже стоїть в черзі обеспечите те "процвітання" до 2040-го....- але хто і як процвітатиме відомо уже і сьогодні...
показать весь комментарий
Якщоьтреба підмахнути рашистам - посилайся на норми Європейського Союзу, який не знає що таке війна і кацапи.
показать весь комментарий
Вже була така пастка - РигоАнали прийняли якусь там євро-хартію і через метод фуфлового перекладу нав'язували державі наративи росПропаганди.
Від українофобів з кагалу міндіч95 ви чекаєте щось іншого ????
показать весь комментарий
ООООООООООО ТО ЩО Я і КАЗАВ !!!! Цей скот уже взявся за мову і релігію.
показать весь комментарий
Замість Армія Мова Віра буде доктрина три К : кагал, квартал, каган.
показать весь комментарий
Ізик і церкафь - це головна зброя московії.
показать весь комментарий
Бо ми є майбутнім членом Європейського Союзу.

Ти ще згадай, що нас ось-ось приймуть в НАТО...
27.12.2025 19:11 Ответить
Не будемо ше років 40 . І навіть не тому що це "термін яким Моісей водив народ свій " щоб виросло покоління вільних, НЕрабів. А тому що корупція = весь державний апарат. А нарід в основному мріє не побороти а Очолити ( шоб з кумом можно було порішати де вигідно) . І великий і середній бізнес теж = корупція. Це ментально хворе суспільство, без реформ його ніхто не визнає рівним і дієздатним
27.12.2025 19:51 Ответить
Ну чьо хахли, гатовтеся гаваріть на гасударственнам ізыгє
показать весь комментарий
Какая разніца!
показать весь комментарий
русіш Ванька і Манька, це ви?
показать весь комментарий
Це хто, члени Європейського Союзу?)
показать весь комментарий
Поки що ні, а свої "скрєпниє" костюми для ЗєЛє дали поносить меркель і шрьодер, все рівно валяються в гардеробі років з 30.
показать весь комментарий
меркель і шрьодер уже самі валяються в гардеробі )
показать весь комментарий
Це ж гундос ??? 🤥
показать весь комментарий
Ага, зі своєю скумбрією!
показать весь комментарий
а шо там з менорами на центральних майданах та святкування Хануки в будинках уряду по правилам ЄС, Оманська ZеГнида ? ?
показать весь комментарий
Що??!! Яке відношення москвароті і кдбіська церква має відношення до ЄС?
показать весь комментарий
Воювали билися і все повернеться на круги своя?
показать весь комментарий
>Культурні аспекти мирного плану, зокрема питання мови та релігії, обговорюються виключно в межах норм і законодавства Європейського Союзу.

а воно нам вигідне? нам треба тотальне домінування української мови та української церкви.
показать весь комментарий
+++++++

Знову нас хочуть обдурити облудними приказками і заманухами,..
...
ЕС настільки толерастний що нездатен навіть юридично визначити своїх ворогів і свої небезпеки ( агресивна ісламізація, індусістська антисанітарізація тощо тощо )
показать весь комментарий
Тобто капітуляція подається не одним розчерком пера, а кусочками, як ковбаску нарізають.
показать весь комментарий
Так так!! Це метод варити жабку повільно, щоб не вистрибнула...
Щоб населення не розбіглося а було приспане як 24.02.22 по всім напрямкам.
Горе тому хто цього не бачить і не готується до варіантів подій...
Прокляття тому хто закриває очі населенню, присипляє сатанинським Марафоном !!
показать весь комментарий
Кукурікання безтолкового олуха - це і є весь його "план".
показать весь комментарий
гандоніще.
показать весь комментарий
Ага. Ми вже 30років є майбутнім членом... І не ЄС і НАТО, а просто членом який використовують в своїх ціляї. І ЄС яка сама показала своє гниле нутро для мене не взірець закону і людяності. І рівнянні під правила ЄС нам не допомогли відстояти свою землю. Так що хай в ЄС будуть свої закони а в нас свої. Це І в нашиз законах Сосія і сосяйский язиг- це вороги України. Це питання нашого виживання а не якась забаганка
показать весь комментарий
Не ти Конституцію писав і не тобі бородате ЧМО змінювати Конституцію України. Бо вже щось чильно воно розійшлось і багато напридумувало змін до Конституції.
показать весь комментарий
На нормах УКРАЇНСЬКОЇ КОНСТИТУЦІЇ....та воно привикло як папугай за комось повторювати!
показать весь комментарий
якщо Україна стане частиною євросовку, тією Конституцією можна буде підтертися
показать весь комментарий
Чому "орбани" не підтерлися?
показать весь комментарий
в чому саме вони не підтерлися?
показать весь комментарий
У кожної / до кожної країни свої вимоги, щоб інші десятки членів підписали Вступ.
Зважаючи на нашу территорію, природні ресурси, продовольчі ресурси, залишки промислового потенціалу, залишки населення, ІТ і т.д. нам виставлять дуже Потужні багатто вимог. І все має бути підписано, ратифіковано, інкорпоровано в Закон України... Тобто в наших умовах не буде халяви, яка дала економічний стрибок Полякам та шалені дотації Угорцям.
Буде нищівна законодавча база, щоб ми не були домінуючим конкурентом, + щоб новий 10 мільонів людей не сіли на велфєр европейських патняків податків
показать весь комментарий
Конституцією підтерлись давно
показать весь комментарий
Ох і падло!
показать весь комментарий
А в Естонії, яка є частиню ЄС, теж норми Європейського Союзу щодо ізика?
показать весь комментарий
Мовчіііі, благаю. Бо по нормам ЄС раша викрутить собі ще крутіше ніж рос мову. Будуть і рос школи, і церковні дитячі табори відпочинку, і що хоч для них 🤬
показать весь комментарий
Той хто піднімає тепер питання мови та віри просто розколює суспільство ..але бидлу подобається вказувати собі подібним ..а панкам жопу лизати
показать весь комментарий
Так його для того сюди й поставили...
показать весь комментарий
Пішов ти на#уй зі своїми нормами, є конституція України і не задумай гнида османська міняти конституцію.
показать весь комментарий
Російська Армія, російська Мова, російська Віра?
показать весь комментарий
Іди вже нах ,бородатий отсос
показать весь комментарий
москалі вбивають українських священників а ми їм за це норми ЄС.
Потужно
показать весь комментарий
