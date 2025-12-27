Зеленський: Питання мови й релігії в мирному плані базуються на нормах ЄС

Культурні аспекти мирного плану, зокрема питання мови та релігії, обговорюються виключно в межах норм і законодавства Європейського Союзу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на LB.ua.

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Україна спирається на правила ЄС

За словами Зеленського, українська позиція у питаннях мови та релігії є чітко аргументованою та спирається на європейські правила і цінності. Саме такий підхід Україна використовує під час обговорення всіх чутливих гуманітарних і культурних аспектів у межах мирного плану.

"Ми в цьому плані абсолютно аргументовано посилаємось на правила Європейського Союзу. На правила і закони Європейського Союзу. Бо ми є майбутнім членом Європейського Союзу. Саме в такому форматі ми все обговорюємо. І відповідні питання, які ви ставите, так само ми обговорюємо саме в цьому форматі", - сказав глава держави.

Нагадаємо, що також президент розповів, що мирний план передбачає великий блок щодо відновлення України та створення дорожньої карти процвітання до 2040 року за участі США.

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