Россия атакует Украину ударными беспилотниками: в ряде областей - воздушная тревога

шахеди

Вечером субботы, 27 декабря, Россия атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

БПЛА над Каменским водохранилищем движется в направлении Кременчуга, - сообщалось в 18:25.

БПЛА южнее Кременчуга движется на запад в Кировоградскую область, - сообщалось в 18:42.

БПЛА на Харьков с севера, - сообщалось в 19:05.

Днепропетровская область: БПЛА над/мимо Петропавловки курсом на запад, - сообщалось в 19:48.

БПЛА из Донецкой области в Днепропетровскую область, - сообщалось в 19:57.

БПЛА на юго-востоке Полтавской области, курс северо-западный (Полтава), - сообщалось в 20:08.

