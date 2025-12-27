2 021 4
Россия атакует Украину ударными беспилотниками: в ряде областей - воздушная тревога
Вечером субботы, 27 декабря, Россия атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
БПЛА над Каменским водохранилищем движется в направлении Кременчуга, - сообщалось в 18:25.
БПЛА южнее Кременчуга движется на запад в Кировоградскую область, - сообщалось в 18:42.
БПЛА на Харьков с севера, - сообщалось в 19:05.
Днепропетровская область: БПЛА над/мимо Петропавловки курсом на запад, - сообщалось в 19:48.
БПЛА из Донецкой области в Днепропетровскую область, - сообщалось в 19:57.
БПЛА на юго-востоке Полтавской области, курс северо-западный (Полтава), - сообщалось в 20:08.
