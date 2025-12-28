Росія атакує Україну ударними безпілотниками: у низці областей повітряна тривога (оновлено)
Ввечері суботи, 27 грудня, Росія атакує Україну безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
БпЛА над Кам'янським водосховищем рухається у напрямку Кременчука, - повідомлялося о 18:25.
БпЛА південніше Кременчука рухається на захід на Кіровоградщину, - повідомлялося о 18:42.
БпЛА на Харків з півночі, - повідомлялося о 19:05.
Дніпропетровщина: БпЛА на/повз Петропавлівку курсом на захід, - повідомлялося о 19:48.
БпЛА з Донеччини на Дніпропетровщину, - повідомлялося о 19:57.
БпЛА на південному сході Полтавщини, курс північно-західний (Полтава), - повідомлялося о 20:08.
Ворог атакує Одещину
БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу, - повідомлялося о 21:06.
Одеса - перебувайте в укриттях, - повідомлялося о 21:17.
Оновлення
Одещина: БпЛА на Вилкове з акваторії, - повідомлялося о 23:30.
Ворожий БпЛА у напрямку Миргорода з півночі, - повідомлялося о 23:31.
БпЛА у напрямку Миргорода зі сходу, - повідомлялося о 23:57.
БпЛА на Миргород з північного сходу, - повідомлялося о 01:03.
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