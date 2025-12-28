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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними безпілотниками: у низці областей повітряна тривога (оновлено)

шахеди

Ввечері суботи, 27 грудня, Росія атакує Україну безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

БпЛА над Кам'янським водосховищем рухається у напрямку Кременчука, - повідомлялося о 18:25.

БпЛА південніше Кременчука рухається на захід на Кіровоградщину, - повідомлялося о 18:42.

БпЛА на Харків з півночі, - повідомлялося о 19:05.

Дніпропетровщина: БпЛА на/повз Петропавлівку курсом на захід, - повідомлялося о 19:48.

БпЛА з Донеччини на Дніпропетровщину, - повідомлялося о 19:57.

БпЛА на південному сході Полтавщини, курс північно-західний (Полтава), - повідомлялося о 20:08.

Ворог атакує Одещину

БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу, - повідомлялося о 21:06.

Одеса - перебувайте в укриттях, - повідомлялося о 21:17. 

Оновлення

Одещина: БпЛА на Вилкове з акваторії, - повідомлялося о 23:30.

Ворожий БпЛА у напрямку Миргорода з півночі, - повідомлялося о 23:31.

БпЛА у напрямку Миргорода зі сходу, - повідомлялося о 23:57.

БпЛА на Миргород з північного сходу, - повідомлялося о 01:03. 

Дивіться також: РФ застосувала 40 ракет та понад 500 БпЛА. ППО знищила 503 цілі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

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безпілотник БпЛА (6102) Повітряні сили (3544) повітряна тривога (986)
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