Оккупанты пытаются вытеснить украинские войска с левого берега реки Оскол, - Трегубов

Оккупанты пытаются вытеснить украинские войска с левого берега реки Оскол.

Об этом рассказал Виктор Трегубов, начальник управления коммуникаций Объединенных сил, сообщает Цензор.НЕТ.

Как погодные условия влияют на ситуацию вблизи Купянска

"Если брать именно левый берег реки Оскол, там, где сохраняется достаточно большой плацдарм украинских войск, задачей россиян сейчас является их оттуда вытеснить. И именно туда они направляют сейчас в Купянском районе основные свои усилия.

"О самом Купянске они сейчас, ну, не то чтобы забыли, но немного изменили акценты, и сейчас наступают именно на плацдарм к востоку от него, на восточном берегу реки, в том числе и на Купянск-Узловой, и на населенные пункты, которые там находятся", - рассказал он.

По его словам, пока у россиян нет успехов, но там враг привлек достаточно серьезные силы.

"Если река полностью покроется льдом настолько, что по ней можно будет нормально ходить пешком, это, конечно, не в нашу пользу. Но это же не первый раз, это не первая уже зима, когда россияне пытаются пересечь Оскол. В принципе, мы уже к этому более-менее привыкли и знаем, как этому противодействовать", - заверил военный.

Как он отметил, в районе Купянска достаточно большое количество БПЛА.

"Это несколько затрудняет пересечение реки даже по льду, потому что все же группы видны. Это не лесопосадка, группы там видны и там можно нанести удар. Главное, чтобы в тот момент было чем", - пояснил Виктор Трегубов.

Захватчики пытаются продвигаться небольшими группами во время тумана

"Дроны плохо видели и были периоды нелетной погоды. Когда меньше дронов в воздухе, больше шансов пролезть. И, в принципе, опять же бывают случаи, когда реки покрываются льдом с другой стороны. Просто по снегу, по льду, по нему переходить не так удобно. Человек имеет определенные пределы выносливости. Поэтому погода - это всегда такая обоюдная вещь. Во-первых, потому что она действует на обе стороны конфликта одинаково. Во-вторых, что любые погодные условия имеют плюсы и минусы, даже для конкретных операций", - добавил Виктор Трегубов.

