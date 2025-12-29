Окупанти намагаються витіснити українські війська з лівого берега річки Оскіл, - Трегубов

Окупанти намагаються витіснити українські війська з лівого берега річки Оскіл.

Про це розповів Віктор Трегубов, начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

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Як погодні умови впливають на ситуацію поблизу Куп’янська

"Якщо брати саме лівий берег річки Оскіл, там, де зберігається достатньо великий плацдарм українських військ, завданням росіян зараз є їх звідти витіснити. І саме туди вони спрямовують зараз на Куп’янщині основні свої зусилля.

"Про сам Куп’янськ вони зараз, ну, не те щоб забули, але трішки змінили акценти, і зараз наступають саме на плацдарм на схід від нього, на східному берегу річки, в тому числі й на Куп’янськ-Вузловий й на населенні пункти, що знаходяться там", - розповів він.

За його словами, наразі успіхів у росіян немає, але там ворог залучив достатньо серйозні сили.

"Якщо річка повністю вкриється льодом настільки, що по ній можна буде нормально ходити пішки, це, звісно, не на нашу користь. Але це ж не перший раз, це не перша вже зима, коли росіяни намагаються перетинати Оскіл. В принципі, ми вже до цього більш-менш звикли й знаємо, як цьому протидіяти", - запевнив військовий.

Як він зазначив, у районі Куп’янська достатньо велика кількість БПЛА.

"Це дещо ускладнює перетин річки навіть по льоду, бо все ж таки групи видно. Це не лісопосадка, групи там видно і там можна завдати удар. Головне, щоб в той момент було чим", - пояснив Віктор Трегубов.

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"Дрони погано бачили й були періоди нельотної погоди. Коли менше дронів у повітрі, більше шансів пролізти. І, в принципі, знов таки бувають випадки, коли річки вкриваються льодом з іншого боку. Просто по снігу, по льоду, по ньому переходити не так зручно. Людина має певні межі витривалості. Тому погода - це завжди така обопільна річ. По-перше, тому що вона діє на обидві сторони конфлікту однаково. По-друге, що будь-які погодні умови мають плюси та мінуси, навіть для конкретних операцій", - додав Віктор Трегубов.

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