Выборы президента через "Дію" возможны только после законодательных изменений, - Федоров
Украинцы смогут через цифровое приложение "Дія" голосовать на президентских выборах только после внедрения изменений в законы.
Об этом СМИ сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Исключительно обсуждение
По его словам, на сегодняшний день дискуссия о выборах через "Дію" существует исключительно на уровне публичных обсуждений и не имеет никакой нормативной или технической основы.
- Ни Министерство цифровой трансформации, ни команда приложения не работают над реализацией такого инструмента, говорит он.
Законодательные изменения
"Для этого нужно, чтобы парламент проголосовал изменения в законы, ЦИК приняла решение, нужно ли это, кто это вообще будет делать. И на сегодняшний момент, кроме какой-то онлайн-дискуссии, работы в этом направлении не ведутся", - пояснил Федоров.
Ігор Климчук #581263
Олександр Дніпро
Псамметих II
Якби ти, зачумлене на гаслах, хоч щось читало по історії, то знало б, що корені ******** демократіі йдуть не з давньої греції, а з середньовічної Європи. Першими проявами були міста Тоскани ( Флоренція, Генуя, Мілан, Венеція та інші). Там були перші комуни.
Ти, недолуге, до рабовласництва закликаєш ?
А якщо хтось вирішить, що рабом має бути той, в кого нік Igor Liashenko #598365 ?
Всі екзальтовані релігійні фанатики завжди чомусь впевнені, що в концентраційному таборі вони будуть стояти на вишці з автоматом.
бо голосування має бути таємним.
а через дію воно таємним апріорі бути не може.
таємного голосування!!!!!!
у феодальній укранїі хронічно хворій на мародерстві, вибори в дії???????
будь які вибори, референдуми, опитування в нашій всратій ситуації, це остаточний розкол україни і подарунок *****!!!!
жидоклан методично продовжує виконувати свої зобов'язання про продажу "хохляндії" зі всіма кріпаками, оптом!
А також повинна забезпечити особисте та таємне голосування через смартфон.
Держава в особі чувака, призначеного Зеленським чи рандомна лічность з числа хто хоче ?
Залишилось поставити перед цим фактом Зеленського і Фьодарава.
Відправ їм листа через Укрпошту
Можна намалювати, що хоче зеленський і товариші- ворюги.
Признати діряву Дію, яку контролюють кацапи і зальотні хакери практиканти, і яка лягла на декілька днів навіть при спробі пропихнути свого кандидата на Євробачення, як єдину, яка може забезпечити абсолютну перемогу Зеленского на черговий термін ***************.
З такою ДІєю москалі любі числа намалюють