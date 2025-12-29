Выборы президента через "Дію" возможны только после законодательных изменений, - Федоров

Украинцы смогут через цифровое приложение "Дія" голосовать на президентских выборах только после внедрения изменений в законы.

Об этом СМИ сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Исключительно обсуждение

По его словам, на сегодняшний день дискуссия о выборах через "Дію" существует исключительно на уровне публичных обсуждений и не имеет никакой нормативной или технической основы.

Ни Министерство цифровой трансформации, ни команда приложения не работают над реализацией такого инструмента, говорит он.

Законодательные изменения

"Для этого нужно, чтобы парламент проголосовал изменения в законы, ЦИК приняла решение, нужно ли это, кто это вообще будет делать. И на сегодняшний момент, кроме какой-то онлайн-дискуссии, работы в этом направлении не ведутся", - пояснил Федоров.

