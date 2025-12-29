Вибори президента через "Дію" можливі тільки після законодавчих змін, - Федоров

Українці зможуть через цифровий застосунок "Дія" голосувати на президентських виборах тільки після впровадження змін у законах.

Про це медіа сказав очільник Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Виключно обговорення

За його словами, на сьогодні дискусія про вибори через "Дію" існує виключно на рівні публічних обговорень і не має жодного нормативного чи технічного підґрунтя.

Ані Міністерство цифрової трансформації, ані команда застосунку не працюють над реалізацією такого інструменту, каже він.

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Законодавчі зміни

"Для цього потрібно, щоб парламент проголосував зміни до законів, ЦВК ухвалила рішення, чи потрібно це, хто це взагалі буде робити. І на сьогоднішній момент окрім якоїсь онлайн-дискусії роботи над цим напрямком не відбуваються", - пояснив Федоров.

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