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Вибори президента через "Дію" можливі тільки після законодавчих змін, - Федоров
Українці зможуть через цифровий застосунок "Дія" голосувати на президентських виборах тільки після впровадження змін у законах.
Про це медіа сказав очільник Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Виключно обговорення
За його словами, на сьогодні дискусія про вибори через "Дію" існує виключно на рівні публічних обговорень і не має жодного нормативного чи технічного підґрунтя.
- Ані Міністерство цифрової трансформації, ані команда застосунку не працюють над реалізацією такого інструменту, каже він.
Законодавчі зміни
"Для цього потрібно, щоб парламент проголосував зміни до законів, ЦВК ухвалила рішення, чи потрібно це, хто це взагалі буде робити. І на сьогоднішній момент окрім якоїсь онлайн-дискусії роботи над цим напрямком не відбуваються", - пояснив Федоров.
Топ коментарі
+29 Ігор Климчук #581263
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+18 Олександр Дніпро
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+15 Yurii #603620
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