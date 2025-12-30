Рашисты выпустили ракету в сторону Черкасской области: ее уничтожила ПВО
Российские войска осуществили пуск ракеты в сторону Черкасской области. Цель уничтожила ПВО в Уманском районе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно
Воздушные силы предупредили о пуске ракеты в сторону Черкасской области.
Впоследствии глава ОВА Табурец заявил об уничтожении цели в области.
"Спасибо защитникам нашего неба. В Уманском районе они успешно уничтожили российскую ракету", - отметил он.
Дмитро Черних
Sanya
