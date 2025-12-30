РУС
Рашисты выпустили ракету в сторону Черкасской области: ее уничтожила ПВО

РФ выпустила ракету в бск Черкасской области: ее сбила ПВО

Российские войска осуществили пуск ракеты в сторону Черкасской области. Цель уничтожила ПВО в Уманском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно

Воздушные силы предупредили о пуске ракеты в сторону Черкасской области.

Впоследствии глава ОВА Табурец заявил об уничтожении цели в области.

"Спасибо защитникам нашего неба. В Уманском районе они успешно уничтожили российскую ракету", - отметил он.

Слава ППО України!!Смерть москалям !!))
30.12.2025 12:03 Ответить
Дооптимізували ппо так , що вони тільки по одній ракеті і можуть збивати(
30.12.2025 12:39 Ответить
 
 