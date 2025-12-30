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Новини атака на Черкащину
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Рашисти випустили ракету в бік Черкащини: її знищила ППО

РФ випустила ракету в бsк Черкащини: її збила ППО

Російські війська здійснили пуск ракети в бік Черкаської області. Ціль знищила ППО в Уманському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Повітряні сили попередили про пуск ракети в бік Черкаської області.

Згодом глава ОВА Табурець заявив про знищення цілі в області.

"Дякуємо оборонцям нашого неба. На Уманщині вони успішно знищили російську ракету", - зазначив він.

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обстріл (35110) Черкаська область (255) Уманський район (28)
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