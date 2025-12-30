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Рашисти випустили ракету в бік Черкащини: її знищила ППО
Російські війська здійснили пуск ракети в бік Черкаської області. Ціль знищила ППО в Уманському районі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Повітряні сили попередили про пуск ракети в бік Черкаської області.
Згодом глава ОВА Табурець заявив про знищення цілі в області.
"Дякуємо оборонцям нашого неба. На Уманщині вони успішно знищили російську ракету", - зазначив він.
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