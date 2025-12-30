РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8699 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии
287 2

В новогоднюю ночь в Украине вероятны привычные графики почасовых отключений света, - Госэнергонадзор

новый,рождество,год,елка

В новогоднюю ночь в Украине, скорее всего, будут действовать стандартные графики почасовых отключений электроэнергии

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Госэнергонадзора Анатолий Замулко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, в настоящее время специалисты осторожно относятся к прогнозам из-за уязвимости энергосистемы, обусловленной возможными атаками и понижением температуры.

Он отметил, что в период ночного снижения нагрузки энергетики могут частично увеличить подачу электроэнергии. В то же время это будет напрямую зависеть от рисков безопасности в ближайшие дни.

"Если мы при снижении температуры и при имеющихся мощностях дойдем до наших обычных графиков и они будут прогнозируемо и правильно применены, это будет наиболее приемлемый вариант", - сказал Замулко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 9 тыс. семей в Вышгороде четвертые сутки остаются без света: восстановительные работы продолжаются непрерывно. ФОТОрепортаж

Глава Госэнергонадзора напомнил, что в новогоднюю ночь традиционно фиксируют спад потребления электроэнергии, что теоретически позволяет временно увеличить объемы поставки света.

"Мы не знаем, как будет действовать враг со среды на четверг. И если мы придем к обычным прогнозируемым графикам ограничений, это, наверное, будет достаточно правильный вопрос и правильное решение на сегодняшний день", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заблокированный Галущенко конкурс на строительство новой генерации завершат до конца декабря, – Минэнерго

Автор: 

Новый год (936) отключение света (587) Госэнергонадзор (7)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так замість світла будуть китайські гірлянди на акамуляторах.
показать весь комментарий
30.12.2025 13:45 Ответить
Можна не хвилюватися - кацапи зроблять ВСЕ , аби графіки скрізь стали аварійними
показать весь комментарий
30.12.2025 14:09 Ответить
 
 