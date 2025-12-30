В новогоднюю ночь в Украине вероятны привычные графики почасовых отключений света, - Госэнергонадзор

В новогоднюю ночь в Украине, скорее всего, будут действовать стандартные графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Госэнергонадзора Анатолий Замулко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, в настоящее время специалисты осторожно относятся к прогнозам из-за уязвимости энергосистемы, обусловленной возможными атаками и понижением температуры.

Он отметил, что в период ночного снижения нагрузки энергетики могут частично увеличить подачу электроэнергии. В то же время это будет напрямую зависеть от рисков безопасности в ближайшие дни.

"Если мы при снижении температуры и при имеющихся мощностях дойдем до наших обычных графиков и они будут прогнозируемо и правильно применены, это будет наиболее приемлемый вариант", - сказал Замулко.

Глава Госэнергонадзора напомнил, что в новогоднюю ночь традиционно фиксируют спад потребления электроэнергии, что теоретически позволяет временно увеличить объемы поставки света.

"Мы не знаем, как будет действовать враг со среды на четверг. И если мы придем к обычным прогнозируемым графикам ограничений, это, наверное, будет достаточно правильный вопрос и правильное решение на сегодняшний день", - подытожил он.

