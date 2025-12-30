У новорічну ніч в Україні ймовірні звичні графіки погодинних відключень світла, - Держенергонагляд
У новорічну ніч в Україні найімовірніше діятимуть стандартні графіки погодинних відключень електроенергії.
Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Держенергонагляду Анатолій Замулко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, наразі фахівці обережно ставляться до прогнозів через вразливість енергосистеми, зумовлену можливими атаками та зниженням температури.
Він зазначив, що в період нічного зменшення навантаження енергетики можуть частково збільшити подачу електроенергії. Водночас це напряму залежатиме від безпекових ризиків у найближчі дні.
"Якщо ми дійдемо при зниженні температури й за наявних потужностей до наших звичайних графіків і вони будуть прогнозовано та правильно застосовані, це буде найбільш прийнятний варіант", - сказав Замулко.
Очільник Держенергонагляду нагадав, що в новорічну ніч традиційно фіксують спад споживання електроенергії, що теоретично дає змогу тимчасово збільшити обсяги постачання світла.
"Ми не знаємо, як буде діяти ворог з середи на четвер. І якщо ми прийдемо до звичайних прогнозованих графіків обмежень, це, напевно, буде досить правильне питання і правильне рішення на сьогоднішній день", - підсумував він.
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