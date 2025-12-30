Япония перечислила Украине €47,7 млн грантовой помощи, - Минразвития
Япония перечислила Украине 8,8 млрд японских иен (около €47,7 млн) в рамках четвертой фазы Программы экстренного восстановления и согласовала запуск следующего этапа грантовой поддержки.
Об этом сообщило Министерство развития громад и территорий Украины, передает Цензор.НЕТ.
В ведомстве сообщили, что состоялась встреча с заместителем главы Миссии Посольства Японии в Украине Масахиро Такеханой при участии первого заместителя министра Алены Шкрум и заместителя министра Марины Денисюк.
Во время встречи стороны обсудили перечисление ранее анонсированных грантовых средств в размере 8,8 млрд японских иен в рамках Фазы 4 Программы экстренного восстановления. Средства будут направлены на гуманитарное разминирование, восстановление энергетической и водоснабжающей инфраструктуры, развитие общественной инфраструктуры, а также проекты в сферах здравоохранения, безопасности и образования.
Дополнительный бюджет
Также отмечается, что парламент Японии утвердил дополнительный бюджет для запуска пятой фазы Программы экстренного восстановления и дальнейшей технической поддержки Украины. Стороны обсудили реализацию совместных проектов через платформу JUPITeR, подготовку ко второй миссии JUPITeR и отбор японских компаний для визита в Украину весной 2026 года.
Среди приоритетов дальнейшего сотрудничества: восстановление жилья, поддержка внутренне перемещенных лиц, развитие портовой инфраструктуры и транспортной логистики, энергоэффективность, защита критической инфраструктуры и культурные инициативы в сфере мемориализации.
