Японія переказала Україні €47,7 млн грантової допомоги, - Мінрозвитку

Японія переказала Україні 8,8 млрд японських єн (близько €47,7 млн) у межах четвертої фази Програми екстреного відновлення та погодила запуск наступного етапу грантової підтримки.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України, передає Цензор.НЕТ.

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У відомстві поінформували, що відбулася зустріч із заступником голови Місії Посольства Японії в Україні Масахіро Такеханою за участі першої заступниці міністра Альони Шкрум та заступниці міністра Марини Денисюк.

"Мінрозвитку провело зустріч із заступником Голови Місії Посольства Японії в Україні Масахіро Такеханою, до якої з боку Міністерства долучилася Перша заступниця Міністра Альона Шкрум та заступниця Міністра Марина Денисюк", - повідомили у відомстві.

Під час зустрічі сторони обговорили перерахування раніше анонсованих грантових коштів у розмірі 8,8 млрд японських єн у межах Фази 4 Програми екстреного відновлення. Кошти спрямують на гуманітарне розмінування, відновлення енергетичної та водопостачальної інфраструктури, розвиток громадської інфраструктури, а також проєкти у сферах охорони здоров’я, безпеки та освіти.

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Додатковий бюджет

Також зазначається, що парламент Японії затвердив додатковий бюджет для запуску п’ятої фази Програми екстреного відновлення та подальшої технічної підтримки України. Сторони обговорили реалізацію спільних проєктів через платформу JUPITeR, підготовку до другої місії JUPITeR і відбір японських компаній для візиту до України навесні 2026 року.

Серед пріоритетів подальшої співпраці: відновлення житла, підтримка внутрішньо переміщених осіб, розвиток портової інфраструктури й транспортної логістики, енергоефективність, захист критичної інфраструктури та культурні ініціативи у сфері меморіалізації.

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