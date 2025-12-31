Из-за российских атак обесточены потребители в четырех областях, - "Укрэнерго"
По состоянию на утро 31 декабря из-за российских ударов значительное количество потребителей осталось без электроснабжения в Одесской и Донецкой областях, также отключения электроэнергии зафиксированы на Запорожье и Харьковщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".
По данным компании, ночью и утром российские войска осуществили дронные атаки на энергетические объекты в нескольких регионах. В результате утром зафиксировали новые отключения электроэнергии в Донецкой, Одесской, Запорожской и Харьковской областях. Самые большие объемы отключений - в Донецкой и Одесской областях.
В "Укрэнерго" отметили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Потребление электроэнергии по состоянию на 9:30 31 декабря было на 3% ниже, чем накануне. Причиной является обесточивание значительного количества потребителей в Донецкой и Одесской областях. Кроме того, в Тернопольской области из-за непогоды без света остаются 14 населенных пунктов.
Из-за последствий предыдущих массированных атак РФ в большинстве областей Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для бизнеса и почасовые отключения для населения.
В "Укрэнерго" призвали потребителей к экономному использованию электроэнергии и посоветовали, по возможности, переносить энергоемкие процессы на ночные часы - после 23:00.
