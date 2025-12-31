РУС
Новости
1 833 9

Организатору и участникам производства фальсифицированного кофе вынесен приговор, 6 автомобилей передано ВСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

прокуратура

Суд признал виновными организатора и участников подпольного бизнеса по производству и продаже фальсифицированного кофе под видом продукции известных мировых брендов. При поддержке прокуратуры им назначено наказание, а шесть изъятых автомобилей общей стоимостью около 4 млн грн переданы на нужды ВСУ.

Об этом сообщаетЦензор.НЕТсо ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По публичному обвинению прокуроров Киевской областной прокуратуры суд вынес обвинительный приговор организатору и его сообщникам, которые наладили подпольное производство и сбыт фальсифицированного кофе под видом продукции известных мировых брендов.

Изготавливали фальсифицированный кофе

Прокуроры в суде доказали, что осужденные без каких-либо договоров, лицензий или разрешений незаконно использовали торговые марки и организовали изготовление фальсифицированной продукции в складских помещениях на территории Киевской области. Кофе сбывали через интернет, торговые точки и на местных рынках.

Читайте также: Производили поддельные консервы Bonduelle, "Верес" и "Аквамарин": БЭБ нашло подпольные цеха в Киевской области. ФОТО

В ходе досудебного расследования изъято оборудование для производства и фасовки кофе, полиграфическую технику, партию готовой продукции (187 килограммовых пачек и 1830 пакетов по 250 граммов), наличные средства, компьютерную технику, мобильные телефоны, документацию с черновыми записями, а также транспортные средства, которые использовались в преступной деятельности. Ущерб, нанесенный правообладателю торговой марки в Украине, превысил 500 тыс. грн. Обвиняемые возместили сумму в добровольном порядке.

Суд признал организатора и его сообщников виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 229 и ч. 1, 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком.

Приговор за незаконный бизнес на кофе
Изъятые автомобили передали ВСУ

По инициативе прокуратуры шесть изъятых автомобилей (ориентировочной стоимостью около 4 млн гривен) переданы на нужды Вооруженных Сил Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрафактную агрохимическую продукцию ведущих мировых концернов изготавливали в Украине: проведено 89 обысков, изъято фальсификат на 100 млн грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Киевской областной прокуратуры, досудебное расследование проводили детективы Бюро экономической безопасности Украины при оперативном сопровождении киберполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": БЭБ нашло подпольный цех по производству фальсифицированного кофе известных брендов. ФОТОрепортаж

Автор: 

авто (4288) кофе (40) прокуратура (5101) фальсификат (375)
Краще так: "Крім автомобілів, організатора та його спільників передано на потреби Збройних Сил України."
показать весь комментарий
31.12.2025 12:48 Ответить
авто на нуль, чи в штаб якомусь палкану, бо старий мерс йому набрид?
показать весь комментарий
31.12.2025 12:49 Ответить
Навряд чи на нуль, переб'ються! От палкану в тилу важливіше! Ще треба одне для цього жінки.
показать весь комментарий
31.12.2025 12:54 Ответить
Микроавтобус волонтёрам бы пригодился. А те паркетники на нуле и не нужны, они ж в поле сразу на пузо лягут
показать весь комментарий
31.12.2025 13:03 Ответить
Так в чому прикол, оці бусики які їздять і крадуть громадян по містах цкунами куплені на от такі ось донати від цих же громадян! Був випадок в Полтаві, порізали шини одному так цкун звонить волонтеру "негайно мені гуму" він без питань комплект через годину підігнав..
показать весь комментарий
31.12.2025 13:09 Ответить
капля в морі ..
показать весь комментарий
31.12.2025 12:51 Ответить
ЗСУ треба передавати дрони, а не авто !
Авто продати, купити дрони і передати ЗСУ !
По ходу представники прокуратури, БЕБ та кіберполіції цього не доганяють...
показать весь комментарий
31.12.2025 12:56 Ответить
Зелупнів, що мародерять в Україні, разом із КабМіндічами та зеленським на крові та житті Українців, треба жорстко карати!! Але ж за них і грошові застави, якась наволоч з оточення в Урядовому кварталі, не хоче внести, отим портновським адвокатам-суддям!?!?!
показать весь комментарий
31.12.2025 13:14 Ответить
По всій суворість закону ...на святе зазіхнули
показать весь комментарий
31.12.2025 13:21 Ответить
 
 