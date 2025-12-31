Организатору и участникам производства фальсифицированного кофе вынесен приговор, 6 автомобилей передано ВСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Суд признал виновными организатора и участников подпольного бизнеса по производству и продаже фальсифицированного кофе под видом продукции известных мировых брендов. При поддержке прокуратуры им назначено наказание, а шесть изъятых автомобилей общей стоимостью около 4 млн грн переданы на нужды ВСУ.
Об этом сообщаетЦензор.НЕТсо ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.
По публичному обвинению прокуроров Киевской областной прокуратуры суд вынес обвинительный приговор организатору и его сообщникам, которые наладили подпольное производство и сбыт фальсифицированного кофе под видом продукции известных мировых брендов.
Изготавливали фальсифицированный кофе
Прокуроры в суде доказали, что осужденные без каких-либо договоров, лицензий или разрешений незаконно использовали торговые марки и организовали изготовление фальсифицированной продукции в складских помещениях на территории Киевской области. Кофе сбывали через интернет, торговые точки и на местных рынках.
В ходе досудебного расследования изъято оборудование для производства и фасовки кофе, полиграфическую технику, партию готовой продукции (187 килограммовых пачек и 1830 пакетов по 250 граммов), наличные средства, компьютерную технику, мобильные телефоны, документацию с черновыми записями, а также транспортные средства, которые использовались в преступной деятельности. Ущерб, нанесенный правообладателю торговой марки в Украине, превысил 500 тыс. грн. Обвиняемые возместили сумму в добровольном порядке.
Суд признал организатора и его сообщников виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 229 и ч. 1, 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком.
Изъятые автомобили передали ВСУ
По инициативе прокуратуры шесть изъятых автомобилей (ориентировочной стоимостью около 4 млн гривен) переданы на нужды Вооруженных Сил Украины.
Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Киевской областной прокуратуры, досудебное расследование проводили детективы Бюро экономической безопасности Украины при оперативном сопровождении киберполиции.
