Організатору та учасникам виробництва фальсифікованої кави оголошено вирок, 6 авто передано ЗСУ. ФОТОрепортаж

Суд визнав винними організатора та учасників підпільного бізнесу з виробництва й продажу фальсифікованої кави під виглядом продукції відомих світових брендів. За підтримки прокуратури їм призначено покарання, а шість вилучених автомобілів загальною вартістю близько 4 млн грн передано на потреби ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську обласну прокуратуру.

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За публічного обвинувачення прокурорів Київської обласної прокуратури суд виніс обвинувальний вирок організатору та його спільникам, які налагодили підпільне виробництво та збут фальсифікованої кави під виглядом продукції відомих світових брендів.

Виготовляли фальсифіковану каву

Прокурори в суді довели, що засуджені без будь-яких договорів, ліцензій чи дозволів незаконно використовували торговельні марки та організували виготовлення фальсифікованої продукції у складських приміщеннях на території Київської області. Каву збували через інтернет, торговельні точки та на місцевих ринках.

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Під час досудового розслідування вилучено обладнання для виробництва та фасування кави, поліграфічну техніку, партію готової продукції (187 кілограмових пачок та 1830 пакунків по 250 грамів), готівкові кошти, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документацію з чорновими записами, а також транспортні засоби, що використовувалися у злочинній діяльності. Збитки, завдані правовласнику торговельної марки в Україні, перевищили 500 тис. грн. Обвинувачені відшкодували суму в добровільному порядку.

Суд визнав організатора та його спільників винними у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229 та ч. 1, 2 ст. 209 Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком.







Вилучені авто передали ЗСУ

За ініціативи прокуратури, шість вилучених автомобілів (орієнтовною вартістю близько 4 млн гривень) передано на потреби Збройних Сил України.

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Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Київської обласної прокуратури, досудове розслідування проводили детективи Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу кіберполіції.

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