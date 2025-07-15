Контрафактну агрохімічну продукцію провідних світових концернів виготовляли в Україні: проведено 89 обшуків, вилучено фальсифікат на 100 млн грн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліцейські викрили злочинну мережу з виготовлення та збуту контрафактної агрохімічної продукції під виглядом товарів відомих міжнародних компаній. Правоохоронці провели 89 обшуків на території 12 областей та вилучили фальсифікату на 100 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили кримінальну мережу, яка налагодила на території держави масштабний бізнес із виробництва та збуту фальсифікованої агропродукції. До складу злочинної спільноти входило 8 угруповань, учасниками яких було більше 20 громадян України.

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Як здійснювалось нелегальне виробництво?

За даними Нацполіції, зловмисники організували 8 підпільних цехів, де в промислових масштабах виготовляли пестициди. Сировину для їх виробництва, яка містила сильнодіючі та отруйні речовини, фігуранти замовляли та отримували з Китаю.

"Надалі члени угруповання маркували незаконно виготовлену сільськогосподарську продукцію товарними знаками провідних агрохімічних компаній Європи та США. З цією метою на території Київської та Одеської областей створили 2 цехи з виробництва відповідної поліграфічної продукції (захисних голограм, етикеток, упаковок, інструкцій тощо). Крім того, у Харківській області функціонувало окреме виробництво тари для контрафактної продукції", - пояснили правоохоронці.

Збут фальсифікованої продукції під виглядом оригінальних товарів здійснювався на території України та країн Європейського Союзу через онлайн-магазини та логістичні компанії.

Так, лише протягом березня-липня поточного року зловмисники виготовили понад 400 тонн контрафактної агрохімічної продукції. Очікуваний дохід від її реалізації складав понад 200 мільйонів грн.

Що знайшли під час обшуків?

Поліцейські за силової підтримки бійців поліції особливого призначення ГУНП в областях та тактико-оперативного реагування Департаменту патрульної поліції Нацполіції провели 89 обшуків за місцями здійснення протиправної діяльності на території Київської, Закарпатської Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької областей та столиці. За результатами виявлено та вилучено понад 175 тонн контрафактної продукції та сировини для її виготовлення, етикетки, пластикову ⁠тару, голографічні захисні елементи різних торгових марок та обладнання для їх виготовлення, банківські картки, документи, печатки суб’єктів господарювання, "чорнові" записи, грошові кошти в українській та іноземній валюті на загальну суму, еквівалентну близько 9 мільйонам гривень та 20 автомобілів.

























Орієнтовна вартість вилученої фальсифікованої продукції та компонентів для її виготовлення складає понад 100 мільйонів гривень.

Досудове розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство), ч. 4 ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) та ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України.

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Після отримання результатів експертних досліджень вилученої продукції буде вирішено питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.

Злочинну схему викрито у співпраці з поліцейськими управлінь протидії наркозлочинності Головних управлінь Нацполіції в місті Києві, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Черкаській та Чернівецькій областях, управлінь карного розшуку ГУНП в Івано-Франківській та Тернопільській областях, слідчих СУ ГУНП в Миколаївській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях у взаємодії зі співробітниками Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Державної митної служби України та представниками Європейського управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF). За координації з Румунією створено спільну слідчу групу (Joint Investigation Team, JIT).